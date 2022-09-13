موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة،يحتاج عشاق الرياضة إلى معرفة موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ لعام 2022 ومن الجدير بالذكر أن يوم الثلاثاء المقبل 13 سبتمبر سوف تبدأ الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا والذي سيتابعها ملايين المشاهدين حول العالم، وتعد هذه المباراة من أقوى البطولات الكروية في العالم لأنها تجمع أنديه أقوى فرق في الدوريات الأوروبية.

موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ 2022

فريق بايرن ميونخ وبرشلونة من أهم الفرق في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز فريق برشلونة على البسا وفاز فريق بايرن ميونخ على ميلان الإيطالي، وبحسب ما تم الإعلان عنه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ لعام 2022 ستكون في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، حيث سيختلف التوقيت من دولة إلى أخرى وسيحتضن ملعب اليانز أرينا الموجهة القوية بين الفريقين الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ 2022

أعلنت وسائل الإعلام الرياضية أن القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ ستتبع سلسلة قنوات بي أن سبورت القطرية والتي تم تخصيصها لنقل مباراة كأس العالم وخصصت قناة بي إن سبورت 1 لنقل المواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، تعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ والمباريات في العالم، وستقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر في عام 2022 على ملعب اليانز لينا في ألمانيا.

من هو معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

أعلنت القنوات القطرية بان معلق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ هو المعلق الجزائري حفيظ دراجي والذي سيكون متاحا للتعليق على مجريات وأحداث المباراة التي ستقام مساء يوم الثلاثاء المقبل في ألمانيا، وفي السابق قد حقق نادي برشلونة يوم أمس فوزا على نادي قادش برباعية نظيفة، وقد تعادل بايرن ميونخ مع شتوجارات بنتيجة هدفين.

يرتقب عشاق الرياضة مساء اليوم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ حيث ستكون متاحة الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وستكون القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد النادي الألماني بايرن ميونخ عبر قناة بي أن سبورتس وقد حقق نادي برشلونة عدة إنجازات خلال الجولات السابقة ضد أندية أوربية.