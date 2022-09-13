موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، ستقام اليوم الثلاثاء في الثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، ضمن مجموعات دوري ابطال اوروبا، وسيتم اتاحه رابط مشاهده المباراة بشكل مباشر عبر هذا الموقع الرسمي لبي ان سبورت، وسنقوم بكتابه كافه تفاصيل المباراه والقنوات الناقله لها، حيث ستقام المباراه في ملعب اليانز ارينا ملعب البايرن ميونخ في الاراضي الألمانية، وستقام المباراه في تمام الساعة 10:00 من مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

والقنوات الناقلة التي ستقوم بنقل مباراه بايرن ميونخ وبرشلونه في دوري ابطال اوروبا هي قنوات بي ان سبورت، قناة اتش دي 1 بريميوم، حيث ستقام المباراة في ملعب اليانز ارينا الملعب الالماني لنادي بايرن ميونخ الالماني، وسيتم بث المباراة على الساعه العاشره بتوقيت السعودية، وبشكل حصري على قنوات بي ان سبورت، وسيقوم بالتعليق على مباراة المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

معلق برشلونة والبايرن

سيعلق على مباراة برشلونة وبايرن ميونخ المعلق الجزائري حفيظ دراجي، الذي دائمًا مكا يعلق على المباريات الكبرى في دوري ابطال اوروبا والدور الاسباني والانجليزي، حيث سيحل برشلونة ضيفًا على نادي بايرن ميونخ يوم الثلاثاء الساعة العاشرة مساءًا.

التشكيلة المتوقعه لنادي برشلونة

تشكيله نادي برشلونة المتوقعة امام بايرن ميونخ في المباراة التي ستقام ضمن مجموعات دوري أبطال أوروبا على ملعب اليانز ارينا في ألمانيا، ستكون تشكيله برشلونة كما يلي:

حارس المرمى: تير شتيجن.

تير شتيجن. خط الدفاع : اندرياس كريستين وجيرارد بيكيه ورونالدو اراخو وماركوس الونسو.

اندرياس كريستين وجيرارد بيكيه ورونالدو اراخو وماركوس الونسو. وفي خط الوسط : سيلعب فرانك كيسي و وفرينكي ديونغ وسيرجيو بوسكيتس.

: سيلعب فرانك كيسي و وفرينكي ديونغ وسيرجيو بوسكيتس. في مركز الهجوم: سيلعب روبرت ليفاندوسكي وعثمان ديمبلي ورافينيا.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

سيحل برشلونة ضيفا على نادي بايرن ميونخ في تمام يوم الثلاثاء في ملعب اليانز ارينا ضمن الجوله الثانية من مجموعات دوري أبطال اوروبا ، وسيكون ليفاندوسكي لاعب بايرن ميونخ السابق ولاعب برشلونة الحالي ضمن التشكيله الرسمية لنادي برشلونة، وستقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت مكه المكرمة والحادي عشر مساء بتوقيت الأمارات، وسيتم بث المباراة على قناه بي ان سبورت بريميوم اتش دي 1.

يتابع الملايين من الاشخاص حول العالم هذه المباراة المهمه ضمن دوري أبطال اوروبا في مرحله المجموعات ، والتي من خلالها ستقوم المباراة في تمام الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء، الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 2022، وستكون المباراه حاسمه ضمن هذه المجموعة وذلك لوجود هذين الندين الكبيرين ضمن تصفيات دوري أبطال أوروبا من مرحله المجموعات.