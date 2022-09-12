موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة، ينتظر عشاق كرة القدم وخاصه المشجعين برشلونة ومشجعين بايرن ميونخ المباراة الحاسمة التي ستقام في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا لعام 2022 ، حيث ستقام المباراه في يوم الثلاثاء في الثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 ، وستشهد المباراه الاحتدام القوي بين الفريقين وخاصه بعد انتقال اللاعب ليفاندوسكي الى صفوف نادي برشلونة.

ليفاندوسكي الى برشلونة

كانت مسيره اللاعب ليفاندوسكي حافله مع فريق بايرن ميونخ الالماني وقدم العديد لنادي بايرن ميونخ وقد سجل روبرت ليفاندوسكي العديد من الاهداف في نادي برشلونة من قبل ان ينتقل الى النادي.

مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

لمشاهده مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في يوم الثلاثاء سنرفق لكم رابط مشاهده مباراة بايرن ميونخ وبرشلونه التي ستقام في الدوري لمجموعات دوري ابطال اوروبا لعام 2022 ، وسيشارك في نادي برشلونه اللاعب السابق لبرشلونة تشافي الذي يعد مدربا لبرشلونه، وقد كان نادي برشلونة لهذا العام قد تحسن عن العام الماضي وقدم العديد من المباريات التي حصد فيها اهداف كثيره ، وعلى الرغم من ضعف وتوتر صفوف نادي بايرن ميونخ الا انه يعتبر من اكبر نوادي العالم في كره القدم.

موعد مباراة برشلونة وبايرن

وعن موعد مباراة برشلونه وبايرن ميونخ، فان موعد المباراة في يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر سبتمبر لعام 2022 وستشهد المواجهه اشد الاحتدام بين الناديين وخاصه لتاهلهم في المجموعة الاولى من دوري ابطال اوروبا، ستقام المباراه في ملعب اليانز ارينا ، وستكون هذه المباراه في الجوله الثانيه من مجموعات دوري ابطال اوروبا، بالاحتمالات لفوز الناديين فان احتماليه فوز بايرن ميونخ 53 في المئه مقابل 25 في المئة لبرشلونة وتعادل 22 في المئه حسب احصائيات الفيفا، وستكون المباراه في الساعه 10:00 مساء يوم الثلاثاء.

ستتم مباراه برشلونه وبايرن ميونخ اليوم في الساعه العاشره من مساء يوم الثلاثاء في تاريخ الثالث عشر من سبتمبر لعام 2022 وذلك ضمن الجوله الثانيه من دور مجموعات دوري ابطال اوروبا وسيشهد الصراع بين بايرن ميونخ وبرشلونه اشد اوجه في هذه المباراة، وستقام المباراة على ملعب اليانز ارينا.