موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي اليوم السبت والقنوات الناقلة، سوف يلتقي اليوم السبت فريق برشلونة الاسباني ضد فريق إلتشي وهذا ضمن مسابقة الدوري الاسباني، ويعد فريق برشلونة من أكثر الفرق حول العالم الذي يمتلك جماهيرية، ومتابعة في جميع دول العالم، ويحاول العديد من مشاهدين الدوري الاسباني معرفة موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي اليوم السبت والقنوات الناقلة.

موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي

سوف يلتقي نادي برشلونة ضد نادي إلتشي اليوم السبت الموافق السابع عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الكامب نو، وتأتي هذه المبارة بين برشلونة وإلشي ضمن مسابقة دوري الاسباني الجولة الثالثة عشر، ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني بين ترتيب الافرقة الاسبانية، ويحتل فريق إلتشي المركز التاسع عشر، وتعد هذه المباراة من المباريات التي يتوقع فوز برشلونة بها.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد إلتشي

اليوم السبت هو الموعد المحدد لالتقاء نادي برشلونة وإلتشي وسوف تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، ويحاول الكثير من جماهير برشلونة معرفة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإلتشي، ومن القنوات التي سوف تنقل المباراة هي قناة:

قناة بي إن سبورتس.

قناة beIN Sports 1 HD Premium.

معلق مباراة برشلونة ضد إلتشي اليوم

سوف يلتقي اليوم نادي برشلونة بنادي إلتشي ضمن مسابقة الدوري الاسباني، وتعتبر المباراة من المباريات القوية التي سوف يخوضها نادي برشلونة، وسوف يقوم النادي اليوم بالعب بكامل قوتهم، حتى يستطيعو الفوز وتقليل الفارق بين المركز الاول، ومحاولة التصدر والحصول على المكز الاول، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق عامر الخوذيري، وهذا حسب تصريح ادارة قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

موعد مباراة برشلونة ضد إلتشي اليوم السبت والقنوات الناقلة، ان يوم السبت هو الموعد الحدد لمباراة نادي برشلونة ضد نادي إلتشي، وذلك في الدوري الاسباني، وسيحاول كلا الناديين الفوز بتلك المباراة، وسوف تنتلق سافرة البداية الساعة 5.15 بتوقيت مكة المكرمة.