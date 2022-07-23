موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية 24 / 7 / 2022 والقنوات الناقلة للمباراة، يبحث الكثير من المهتمين ومتابعين الرياضة عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية 24 / 7 / 2022 والقنوات الناقلة للمباراة، ومن خلال مقالنا في موقع العرب نيوز سوف نقوم بعرض موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية 24 / 7 / 2022 والقنوات الناقلة للمباراة، تابعونا.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية 24 / 7 / 2022 والقنوات الناقلة للمباراة

تعتبر مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية هي من المباريات الودية التي سوف يتم نقلها يوم غد الاحد الموافق الرابع والعشرون من شهر يوليو للعام 2022، وهذه المباراة سوف تكون خالية من المشجعين والجماهير، وستتم المشاهدات ستقل عبر القنوات والروابط الرياضية الناقلة لهذه المباراة، بل إن مباراة الكلاسيكو القادمة الودية يوم غد الأحد ستكون من أهم المباريات التحضرية لأن لا هذه المباراة لها رونق خاص بين لاعبي الفريقين وجمهور كرة القدم العريض، لهذا يبحث عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة عن رابط لمشاهدة هذه المباراة التي من المقرر أن تنطلق الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد 24 يوليو 2022، وستكون قبلة معظم عشاق كرة القدم حول العالم على الرغم من توقيتها غير المعتاد.

أين سيتم عرض الكلاسيكو 2022

يسال الكثير من عشاق كرة القدم عن موعد ومكان عرض الكلاسيكو فهي مباراة ودية خالية من الجماهير والمشجعين من كلا الفريقين، وستكون ضمن الموسم التحضيري للفريقين، لذلك يتساءل جميع عشاق هذه المباراة عن موعدها ومكان إقامتها والقنوات الناقلة لها، ويتواجد الفريقان الآن في الولايات المتحدة من أجل خوض الفترة التحضيرية وسوف تكون هذه المباراة هي أولى مباريات المير ينجي الودية، بينما أعلنت القناة الرابعة العراقية نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة من خلال القمر الصناعي نايل سات في العراق ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل، حيث حصلت القناة على حقوق بث مباريات بطولة الأبطال الودية.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء البلاد عن، موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية، إذ إنه من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة فجر يوم الأحد 24 يوليو في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت القاهرة، السادسة صباحًا بتوقيت السعودية، وينتظر محبو الفريقين بدء انطلاق صافرة هذه المباراة على أحر من الجمر، فهي تعد مهمة جدا للفريقين، كونهما يعتبران منافسان وغريمان تقليديان منذ تأسيسهما، إذ تحظى هذه المباراة باهتمام نحو مليار مشاهد على مستوى العالم.