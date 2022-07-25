موعد مباراة لبنان وليبيا القادمة الأحد في كأس العرب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة، يعتبر بطولة كاس العالم من احد المباريات التي يهتم بها الشباب، ويبدا التسجيل بها للشباب تحت سن العشرون، وهي من أهم البطولات العربية، وسيتم البدء بفعاليات بطولة كأس العرب في يوم الأربعاء الموافق العشرون من شهر يوليو للعام الحالي 2022، وسوف يتم استضافة اللاعبين في المملكة العربية السعودية، ومن خلال مقالنا في موقع العرب اليوم سوف نرفق لكم موعد مباراة لبنان وليبيا القادمة الأحد في كأس العرب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة، تابعونا.

كأس العرب للشباب 2022

يعتبر بطولة كأس العرب للشباب هو ذلك المسابقة السنوية التي تحدث كل عام بتنظيم خاص من الاتحاد العربي لكرة القدم، وهي النسخة السادسة لكاس العرب تحت العشرون عاما، وتم البدء بها من الرابع عشر من شهر ابري، حيث تمت استضافة اللاعبين في المملكة العربية السعودية، وسيتم اجراء لعبة البطولة من العشرين من شهر يوليو وحتى السادس من شهر أغسطس.

موعد مباراة لبنان وليبيا القادمة الأحد في كأس العرب تحت 20 سنة والقنوات الناقلة

حدد الاتحاد العربي للكرة موعد مباراة لبنان وليبيا لكأس العرب للشباب الجولة الاولى والثانية والثالثة كما هو موضح من خلال الجدول التالي:

الجولة الأولى المباراة اليوم التوقيت الملعب المجموعة السعودية – موريتانيا 20 يوليو 16:00 بتوقيت مصر- 17:00 بتوقيت السعودية استاد المحالة بمدينة أبها الأولى الإمارات- الأردن 20 يوليو 20:00 بتوقيت مصر- 21:00 بتوقيت السعودية استاد نادي ضمك الثانية الجزائر- لبنان 21 يوليو 16:00 بتوقيت مصر- 17:00 بتوقيت مكة المكرمة استاد المحالة بمدينة أبها الثالثة مصر – عمان 21 يوليو 20:00 بتوقيت مصر- 21:00 بتوقيت السعودية استاد نادي ضمك الرابعة تونس- البحرين 22 يوليو 16:00 بتوقيت مصر- 17:00 بتوقيت السعودية استاد المحالة بمدينة أبها الخامسة المغرب- السودان 22 يوليو 20:00 بتوقيت مصر- 21:00 بتوقيت السعودية استاد نادي ضمك السادسة الجولة الثانية المباراة اليوم التوقيت الملعب المجموعة الأردن- اليمن 23 يوليو 16:00 بتوقيت مصر- 17:00 بتوقيت السعودية استاد المحالة بمدينة أبها الثانية موريتانيا- العراق 23 يوليو 20:00 بتوقيت مصر- 21:00 بتوقيت السعودية استاد نادي ضمك الأولى عمان – الصومال 24 يوليو 16:00 بتوقيت مصر- 17:00 بتوقيت السعودية استاد المحالة بمدينة أبها الرابعة ليبيا- لبنان 24يوليو 20:00 بتوقيت مصر- 21:00 بتوقيت السعودية استاد نادي ضمك الثالثة فلسطين- السودان 25 يوليو 16:00 بتوقيت مصر- 17:00 بتوقيت السعودية استاد المحالة بمدينة أبها السادسة البحرين – جيبوتي 25 يوليو 20:00 بتوقيت مصر- 21:00 بتوقيت السعودية استاد نادي ضمك الخامسة الجولة الثالثة المباراة اليوم التوقيت الملعب المجموعة السعودية- العراق 26 يوليو 16:00 بتوقيت مصر- 17:00 بتوقيت السعودية استاد المحالة بمدينة أبها الأولى الإمارات- اليمن 26 يوليو 20:00 بتوقيت مصر- 21:00 بتوقيت السعودية استاد نادي ضمك الثانية الجزائر- ليبيا 27 يوليو 16:00 بتوقيت مصر- 17:00 بتوقيت السعودية استاد المحالة بمدينة أبها الثالثة مصر- الصومال 27 يوليو 20:00 بتوقيت مصر- 21:00 بتوقيت السعودية استاد نادي ضمك الرابعة تونس- جيبوتي 28 يوليو 16:00 بتوقيت مصر- 17:00 بتوقيت السعودية استاد المحالة بمدينة أبها الخامسة المغرب – فلسطين 28 يوليو 20:00 بتوقيت مصر- 21:00 بتوقيت السعودية استاد نادي ضمك السادسة

القنوات الناقلة لمباريات كأس العَرب للشَباب 2022

سوف يتم نقل مباراة كأس العرب على قناة ksa sports السعودية، وأما اغلب المباريات الباقية سيت عرضها على اغلب القنوات الرياضية، ولحفظ تردد قناة ksa sports السعودية من التردد التالي: