موعد مباراة مصر لكرة اليد أمام تونس بنصف نهائي أمم إفريقيا

يعرض لكم “كورة 365” موعد مباراة مصر لكرة اليد ضد تونس في نصف نهائي أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر.

نجح المنتخب المصري لكرة اليد في التأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، ليحدد موعدا مع تونس في المباراة المقبلة.

وتأهلت مصر لنصف النهائي بعد فوزها على الجزائر في ربع النهائي أمام الجزائر بنتيجة 34/19.

فيما تأهلت تونس لنصف النهائي بعد فوزها على نظيرتها جمهورية الكونغو الديمقراطية 40-34 في أمم إفريقيا لكرة اليد.

تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في الفترة من 11 إلى 18 يوليو.

ستتأهل أفضل 5 فرق في الترتيب إلى نهائيات كأس العالم 2023 في بولندا والسويد.

موعد مباراة كرة اليد بين مصر وتونس في كأس الأمم الأفريقية

تنطلق مباراة مصر لكرة اليد ضد تونس في كأس إفريقيا للأمم غدا السبت 16 يوليو.

تقام مباراة كرة اليد بين مصر وتونس في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد بقاعة “حسن مصطفى” يوم 6 أكتوبر.

تُذاع مباراة الفراعنة ضد نسور قرطاج في تمام الساعة 800 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة المنتخب الوطني ضد تونس ستنقل عبر “أون تايم سبورتس 3″، المذيع الحصري للبطولة القارية.

قائمة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

ضمت قائمة المنتخب الوطني 22 لاعباً للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية، على النحو التالي

كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي في المرمى.

عمر بكار – احمد مؤمن صفا – احمد هشام سيسا في الجناح الايسر.

علي زين – حسن وليد قداح – عبد الرحمن فيصل – يحيى الدرع في الجهة اليسرى.

درع السيف – أحمد خيري في صانع الألعاب.

احمد الاحمر – يحيى خالد – محسن رمضان – مهاب سعيد في الجهة اليمنى.

محمد سند – أكرم يسري عن اليمين.

محمد ممدوح هاشم – ابراهيم المصري – احمد عادل – شادي خليل في الدائرة.

يتكون الجهاز الفني للمنتخب المصري من

المدرب الاسباني روبرتو جارسيا باروندو،

المدرب مجدي أبو المجد

مدرب حراس المرمى الكرواتي فينيو لوزرت

نور أبو زيد مدرب المنتخب الوطني.

محمود سعيد إداري، المهندس محمد إمام، محلل تقني، د.محمد شوقي أخصائي علاج طبيعي.