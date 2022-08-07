موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة

يستعرض “كورة 365” موعد المباراة القادمة بين مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب.

وتأهلت مصر لنهائي كأس الشباب العربي بعد فوزها على الجزائر 3-1 في نصف النهاية.

فيما تأهل السعودي الأخضر لنهائي البطولة بفوزه على فلسطين 5-0 في نفس الدور.

موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب

تنطلق فعاليات مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب الساعة 630 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 730 مساءً بتوقيت السعودية.

وستنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت آند سبورتس 1 السعودية يوم الأحد.

كما يمكنكم متابعة نهائي كأس العرب بين مصر والسعودية على القناة الرياضية المغربية والعراقية.

التشكيلة التي طال انتظارها للمنتخب المصري ضد السعودية

من المتوقع أن يبدأ فريقنا مباراة الليلة بتشكيل مكون من

حراس المرمى أحمد نادر السيد الدفاع إياد العسقلاني – عبد الرحمن رشدان – عمر فايد – رأفت خليل عبد القادر خط الوسط ماجد هاني – طارق علاء السيد – خالد محمد عوض – عمر الساعي صلاح باشا – يوسف حسن.