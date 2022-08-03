ويعرض موقع “كورة 365” موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب التي تنظمها المملكة العربية السعودية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العرب تحت 20 سنة حتى 7 أغسطس.

مصر تتأهل لنهائي كأس العرب للشباب

وتأهل منتخب الشباب المصري إلى نهائي كأس الشباب العربي بعد فوزه على الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة نصف النهائي.

منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب للشباب

فيما نجح المنتخب السعودي في التأهل للمباراة النهائية بعد تجاوز عقبة فلسطين اليوم بخمسة أهداف دون رد.

موعد مباراة مصر والسعودية

وتقام مباراة مصر والسعودية الأحد المقبل 7 أغسطس على استاد الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتنطلق مباراة مصر والسعودية الساعة 630 مساء بتوقيت القاهرة، 730 بتوقيت السعودية.

ملخص مباراة مصر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب

افتتح صلاح باشا التسجيل لمصر في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية وتدخل دفاعي خاطئ من الجزائر.

وأضاف اللاعب عبد الرحمن رشدان الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 40 بضربة رأس من ركلة ركنية لماجد هاني.

حلو أخريب قلص النتيجة للمنتخب الجزائري في الدقيقة 70.

وأمام محمد إبراهيم نجح في إضافة الهدف الثالث لمصر في الدقيقة 76 بعد كرة مرتدة من القائم.

ملخص مباراة السعودية وفلسطين