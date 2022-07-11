موعد مباراة مصر والكاميرون في افتتاح أمم أفريقيا لكرة اليد

تبدأ اليوم النسخة الخامسة والعشرون من البطولة الإفريقية لكرة اليد التي تنظمها مصر.

يبدأ المنتخب المصري رحلته في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة الكاميرون في افتتاح مشواره في البطولة.

موعد مباراة مصر والكاميرون

وتنطلق مباراة مصر والكاميرون الساعة 800 مساء بتوقيت القاهرة.

القناة التي تبث مباراة مصر والكاميرون

وستبث بطولة أمم إفريقيا أون تايم سبورتس، المذيع الحصري لمباريات البطولة.

توقفت مباراة مصر والكاميرون

وتعليقا على مباراة مصر والكاميرون في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد المعلق خالد خيري.

مجموعة منتخب مصر

وتأتي مصر في المجموعة الأولى إلى جانب المغرب والكاميرون.

مباراة مصر القادمة

تواجه مصر المغرب في الساعة 800 مساء يوم الأربعاء 13 يوليو.

يشار إلى أن المنتخب المصري حقق اللقب سبع مرات آخرها في نسخة 2022، بينما كان المنتخب التونسي أنجح فريق بـ 10 مرات.