موعد مباراتي الأهلي المؤجلتين في الدوري المصري الممتاز

نستعرض مواعيد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللتين تم تأجيلهما في الدوري المصري الممتاز.

تعادل فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بدون أهداف أمام الجونة، في إطار الجولة التاسعة المؤجلة من الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

من المقرر أن يواجه فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم نظيره المقاولون العرب، في المباراة المؤجلة لليوم الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم السبت 30 يوليو.

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز، في الحادي والعشرين من أغسطس المقبل.