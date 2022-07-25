موعد مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري المصري الممتاز

يعرض لكم “كورة 365” موعد مباريات الأهلي المتبقية في موسم 2022/2022 من الدوري المصري الممتاز.

اندلعت المنافسة مؤخرًا بشدة في الدوري العام هذا الموسم بين ثلاثي الزمالك وغريمهم التقليدي الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

نتائج الثلاثي في ​​الجولة السادسة والعشرين

وتغلب الأهلي على نظيره نادي الجونة في مباراته الأخيرة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب “الأهلي وي السلام”.

وجاء هدفا الأهلي ضد الجونة عبر الثنائي رامي ربيعة والتونسي علي معلول.

الزمالك تمكن من هزيمة سموحة في نفس الجولة بهدفين دون رد

عقد هذا اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وسجل أهداف الفارس الأبيض ضد سموحة أحمد السيد زيزو ​​وسيف الدين الجزيري.

فاز بيراميدز على نظيره الإسماعيلي بأربعة نظيفة في المباراة التي جمعتهم على استاد “الإسماعيلية”.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

وفي السطور التالية نستعرض باقي مباريات الأهلي في الدوري العام على النحو التالي

27 الأهلي vs. مصر المقاصة يوم الأربعاء 27 يوليو بملعب الكلية الحربية

المؤجلة 21 الأهلي ضد المقاولون العرب يوم السبت 30 يوليو على ملعب المقاولون العرب

28 الأهلي ضد فاركو يوم الأربعاء 3 أغسطس على ملعب “الأهلي و السلام”.

29 الأهلي ضد الاتحاد الإسكندرية يوم الأحد 7 أغسطس على استاد الإسكندرية

30 الأهلي أمام المصري البورسعيدي يوم الأربعاء 10 أغسطس بملعب برج العرب.

المؤجلة 18 الأهلي ضد الإسماعيلي يوم الأحد 14 أغسطس بملعب برج العرب

31 الأهلي ضد إيسترن كومباني يوم السبت 20 أغسطس على استاد المقاولون العرب

32 الأهلي ضد إنبي يوم الثلاثاء 23 أغسطس لكن ملعب “السلام”

33 الأهلي ضد طلعة الجيش يوم الجمعة 26 أغسطس

34 الأهلي ضد سيراميكا يوم الاثنين 29 أغسطس

مركز الأهلي والزمالك وبيراميدز في ترتيب الدوري المصري

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 60 نقطة في 26 مباراة وفاز في 19 وخسر 4 وخسر 3 مرات.

من ناحية أخرى، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 56 نقطة في 26 مباراة، وفاز بـ 17 لكنه خسر 4 وتعادل 5.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 24 مباراة، وفاز في 15 لكنه خسر 3 وتعادل 6