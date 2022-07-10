موعد مباريات مصر في أمم أفريقيا لكرة اليد

يستعرض فيلم “كورة 365” جدول وموعد مباريات مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2022 التي ستقام في القاهرة.

تنطلق بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2022 في القاهرة في الفترة من 11 إلى 19 يوليو من نفس الشهر.

مجموعات الأمم الأفريقية لكرة اليد 2022

نتج عن قرعة بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 4 مجموعات على النحو التالي

الأولى مصر، الكاميرون، المغرب.

الثاني كينيا، غينيا، الجابون، الجزائر.

ثالثا نيجيريا، الرأس الأخضر، تونس.

رابعا زامبيا، السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا.

موعد انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

سيبدأ المنتخب المصري مشواره بلعب المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالقاهرة ضد الكاميرون.

وستنطلق المباراة بعد حفل الافتتاح في تمام الساعة 800 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 900 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك يوم الإثنين المقبل 11 يوليو.

جدول وتاريخ مباريات مصر في دول أفريقيا لكرة اليد

ستلعب مصر أولى مبارياتها ضد الكاميرون الساعة 800 مساء يوم الاثنين 11 يوليو.

ويلعب المنتخب المصري لكرة اليد المباراة الثانية، الساعة 800 مساء الأربعاء 13 يوليو، ضد المغرب.

ستبث On Time Sports 3 مباريات من البطولة، حصريًا على شاشتك.

قائمة لاعبي كرة اليد المصريين

تضمنت قائمة لاعبي المنتخب المصري، بتوجيه من المدرب الإسباني باروندو، ما يلي

حراس المرمى كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد علي.

الجناح الأيسر عمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن وأحمد هشام.

ظهير أيسر علي زين ويحيى الدرع وحسن وليد قداح وعبد الرحمن فيصل.

صانع الألعاب أحمد خيري – وسيف الدرع.

الظهير الأيمن أحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان ومهاب سعيد.

أقصى اليمين محمد سند وأكرم يسري.

الدائرة محمد ممدوح هاشم وإبراهيم المصري وأحمد عادل وشادي خليل.

حكاية الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

وأحرز المنتخب المصري بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 7 مرات ويتطلع لتحقيق اللقب الثامن.

يحمل فراعنة اليد لقب النسخة الأخيرة، بعد فوزه على تونس في نهائي 2022 من قلب العاصمة التونسية.

ويحمل المنتخب التونسي رقما قياسيا في انتصارات أمم إفريقيا بعشرة ألقاب.