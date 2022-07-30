موعد مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل تصفيات كأس إفريقيا للأمم التي كانت مقررة في سبتمبر المقبل.

وجاء للاحتفال بالمباريات الدولية الودية، استعدادا لمنافسات مونديال قطر التي ستقام في نوفمبر المقبل.

موعد مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023

الجولة الثالثة مصر × مالاوي 20 مارس 2023

الجولة الرابعة ملاوي × مصر 28 مارس 2023

الجولة الخامسة غينيا × مصر 20/12 يونيو 2023

الجولة السادسة مصر × إثيوبيا 4/12 سبتمبر 2022.

اتفاقية مجموعة مصر

إثيوبيا 3 نقاط

ملاوي 3 نقاط

غينيا 3 نقاط

مصر 3 نقاط

واللافت أن مصر تغلبت على غينيا 1-0 في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الرابعة للأمم الإفريقية، على ستاد القاهرة.

وخسر المنتخب المصري مباراته الثانية أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين خلال المباراة التي أقيمت في مالاوي ضمن مباريات الدور الثاني.