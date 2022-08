موعد مسلسل see الموسم الثالث والقنوات الناقلة ، يعتبر مسلسل see من المسلسلات التي ظهرت عبر الدراما الامريكية والذي يعد من المسلسلات التي حظيت بشعبية كبيرة وحصدت ملايين المشاهدات ، وهي من أشهر المسلسلات التي حققت نسبة عالية من الإيرادات في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث قررت شركة الإنتاج الخاصة بانشاء مسلسل See عرض الموسم الثالث والأخير منه بعد أن نال نجاح وحب كثير من الجمهور في العالم ، تابعوا معنا في التالي .

المسلسل يرى الموسم الثالث

المسلسل شاهد من أنجح وأشهر المسلسلات الأمريكية في العالم، ومن أبرز المعلومات عن المسلسل ما يلي

اسم المسلسل بالعربي البصر الجزء الثالث.

اسم المسلسل بالإنجليزية See Season3.

نوع الفيلم دراما، أكشن، أكشن.

إخراج أندرس إنجستروم.

بقلم ستيفن نايت.

بطولة جيسون موموا.

المنتج Apple TV +

تاريخ الإصدار 26 أغسطس 2022 م.

مدة العرض 60 دقيقة.

البلد المقدم الولايات المتحدة الأمريكية.

اللغة الإنجليزية.

الأجزاء الأخرى الجزء الأول عام 2022، والجزء الثاني عام 2022 م.

قصة المسلسل انظر الموسم الثالث

مسلسل See هو أحد المسلسلات الدرامية التي تحتوي على نوع من المغامرة والحركة، ويدور المسلسل حول دراما خيال علمي بعد أن مر في المستقبل البعيد حيث فقد الناس القدرة على الرؤية وعادت البلاد إلى العصور الوسطى، و بداية الموسم بهزيمة بابا فوس على يد شقيقه إيدو فوس، ثم اختفى من المجتمع لظروف غامضة ويعيش في الغابة، بينما يعود البابا إلى منزله مع القبيلة الكينية، بسبب وجود الحرب والأسلحة الفتاكة الجديدة التي تهدد البشرية في العالم.

موعد مسلسل مشاهدة الموسم الثالث

بدأ عرض الحلقات الأولى من مسلسل البصر الجزء الثالث على المنصات الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية في السادس والعشرين من أغسطس 2022 م، وقررت الشركة المنتجة عرض المسلسل كل يوم جمعة في تمام الساعة 300 صباحًا. بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، والساعة 1000 صباحًا بتوقيت السعودية، بمعدل 8 حلقات فقط. أما عن عرض المسلسل المترجم، فقد قررت بعض المنصات الإلكترونية العربية عرض المسلسل بعد الانتهاء من عرضه على منصات أجنبية.

القنوات الناقلة للمسلسل ترى الموسم الثالث

قررت المنصة الإلكترونية Apple TV + عرض حلقات المسلسل في موسمه الثالث والأخير، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت أمريكا كل جمعة، ومن المقرر أن تنتهي حلقات المسلسل في 14 أكتوبر 2022 م، أي أن المسلسل سيتكون من 8 حلقات فقط، وأكدت شركة الإنتاج أن عرض الجزء الثالث من المسلسل جاء بعد أن شهد تفاعل الجمهور والإيرادات المرتفعة التي حققتها الشركة بعد عرض الجزأين الأول والثاني منه، و كان قرارها أن يكون هذا الموسم هو الموسم الأخير من المسلسل.

طاقم المسلسل يرى، الجزء الثالث

يرى المسلسل، في موسمه الثالث، أنه يضم عددًا كبيرًا من الممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية، وطاقم المسلسل على النحو التالي

الممثل جيسون موموا.

الممثلة سيلفيا هوكس.

هيرا هجلمار.

كريستيان كامارجو.

ارشي ميدكوي.

نيستا كوبر.

توم ماسون.

أوليفيا تشينج.

إيدن ابشتاين.

مايكل ريمون جيمس.

ديفيد هيوليت.

