موعد مهرجان جرش 2022 وجدول الفعاليات، بدأ الإعلان عن موعد مهرجان جرش عل وسائل التواصل الاجتماعين وحازت التصاميم الخاصة بالإعلانات لمهرجان جرش على سخرية عدد كبير من الأشخاص على السوشيال ميديا، ومن خلال مقالنا اليوم في موقع العرب اليوم سوف نضع لكم موعد مهرجان جرش 2022 وجدول الفعاليات، تابعونا.

مهرجان جرش

يعرض مهرجان جرش العديد من الفعاليات الخاصة في جرش مثل الأنشطة والفعاليات الفنية و الثقافية، وسيضم ايضا بعض الحفلات الموسيقية ومن أهمها حفلة طارق الناصر، ويشارك به عدد من أبرز النجوم في مدينة الاردن، ووضحت اللجنة العليا للثقافة والفنون في جرش عن انطلاق الفعاليات في المدينة الاثرية في الثامن والعشرون من شهر يوليو للعام الحالي 2022 وسوف يستمر مهرجان جرش حتى السادس من شهر أغسطس المقبل، وسوف يشارك عددا من الفنانين الأردنيين في الاردن في هذا المهرجان الذي تم تجهيزه بشكل جيد حتى يتلاءم مع صورة الدولة الأردنية، ولم يتم تحديد سعر التذاكر حتى الان، و سيتم الإعلان عنها في وقت آخر .

موعد مهرجان جرش 2022 وجدول الفعاليات

هناك الكثير من الفعاليات التي سيتم انطلاقها في مهرجان جرش، وسوف نوضح لكم في الاتي موعد مهرجان جرش وجدول الفعاليات الخاصة بكل منطقة: