موعد مواجهة الزمالك والإسماعيلي في دور الـ8 من كأس مصر

كشفت لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد وأماكن إقامة مباريات الأسعار النهائية لنسخة الموسم الحالي من كأس مصر، والتي أقيمت في حفل ظهر أمس.

أعلن مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرعة كأس مصر ستستهدف عدم لقاء الأهلي والزمالك إلا في المباراة النهائية.

انتهت قرعة دور الـ16 من كأس مصر للموسم الحالي 2022-2022 بمواجهة نارية بين الزمالك والإسماعيلي.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

حددت لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم الساعة 800 مساء يوم الاثنين 15 أغسطس 2022 موعدا لمباراة الزمالك والإسماعيلي في السعر النهائي لكأس مصر على استاد مصر الدولي بالقاهرة.

يشار إلى أن الأهلي هو آخر فريق يتوج بكأس مصر 2022 على حساب طلائع الجيش.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 لكأس مصر كالآتي

1- الزمالك مقابل الإسماعيلي

2- شركة مصر x Isrn

3- بنك إنبي × الأهلي

4 أهرامات × سيراميك كليوباترا

5- الأهلي × مصر للتصفية

6- المقاولون العرب × الجونة

7- سموحة × كفر الشيخ

8- طلائع جيش × فريق السويس