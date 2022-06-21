موعد نتائج البكالوريا 2022 تونس واستخراج النتائج عبر الإرساليات القصيرة BAC TUNISIA

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022 تونس هذا ما يبحث عنه آلاف الطلاب التونسيين وأهاليهم الذين ينتظرون إعلان نتائج البكالوريا 2022 في تونس. لم يتبق سوى أيام على الإعلان الرسمي للنتائج ، وهذه المرة سيكون من خلال طريقة الرسائل القصيرة عبر الرسائل النصية القصيرة. وقد بدأ بالفعل التسجيل في هذه الخدمة يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022. وستسهل هذه الخدمة الحصول على نتائج شهادة البكالوريا تونس 2022 دون الذهاب إلى المدارس. يمكن لجميع الآباء أو الطلاب التسجيل في هذه الخدمة للحصول على النتائج على الفور بحلول تاريخ نتائج BAC 2022 في تونس. في هذا المقال سنتحدث عن تفاصيل موعد صدور نتائج البكالوريا 2022 في تونس. والطريقة التي يجب على كل طالب أو وصي في تونس اتباعها للحصول على نتيجة البكالوريا 2022 تونس.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022 تونس

اقترب موعد نتائج البكالوريا 2022 في تونس حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا خاصا بالنتائج. والتاريخ نتائج البكالوريا 2022 في تونس سيكون على النحو التالي: إعلان النتائج في الدورة الرئيسية بتونس. سيكون في السادس والعشرين من يونيو 2022 ، وستجرى الامتحانات الكتابية لدورة المراقبة في الفترة من 28 إلى 1 يوليو. سيتم الإعلان عنه في 09 يوليو ، وهذا كل شيء عن نتائج PAC 2022 تونس.

نتائج Pac 2022 تونس

وتجدر الإشارة لأولئك الذين يستفسرون عن طريقة معرفة نتائج BAC 2022 في تونس أنه يمكنهم الحصول عليها من خلال طريقة الإرساليات التي تحددها وزارة التربية والتعليم عبر الهاتف المحمول عبر الرسائل النصية القصيرة. هذا لجميع المستفيدين من خدمات Ooredoo و Tunisie للهاتف المحمول ، بالإضافة إلى Orange ، بسعر يقدر بـ 950 مليم. لاستخراج نتائج البكالوريا 2022 في تونس ، يجب اتباع ما يلي:

أولا: في الجوال اذهب إلى خيار الرسائل ثم اكتب الرقم 85005

ثانيًا: اكتب كلمة BAC ثم اترك فراغًا بعد ذلك ، ثم أدخل رقم تسجيلك في امتحان البكالوريا.

ثالثًا: في الخطوة التالية ، يقوم الطالب بإدخال نجمة ، ثم إضافة رقم بطاقته الوطنية.

من الضروري أن يتكون رقم تسجيل الطالب من ستة أرقام. يجب أن يتكون رقم بطاقة الهوية الوطنية من ثمانية أرقام.

هنا توصلنا إلى ختام المقال الخاص بتاريخ نتائج البكالوريا تونس 2022 ، وهو من الموضوعات المهمة التي تهم الطلاب وأولياء أمورهم في تونس ، وقد ذكرنا لكم كيفية استخراج نتائج البكالوريا. 2022 في تونس برقم التسجيل.