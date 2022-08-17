موعد نتائج التوجيهي في الأردن 2022 – رابط tawjihi jo 2022، لقد تم البحث في الآونة الأخيرة عن نتائج الثانوية العامة في الأردن بعد ان أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الانتهاء من تصحيح الامتحانات الخاصة بطلبة الثانوية العامة، حيث ينتظر الطلبة بفارغ الصبر نتائجهم، ومن موقع العرب اليوم سوف نرفق لكم كافة المعلومات التي ستحتاجونها في كيفية البحث عن النتائج من خلال الرابط المرفق من وزارة التربية والتعليم، تابع المقال للحصول على المعلومات.

موعد نتائج التوجيهي في الأردن

موعد نتائج الاختبارات النهائية في الأردن في هذا العام من 2022 هو يوم الثامن عشر من أغسطس، جاء هذا القرار ضمن القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم الأردنية في الليلة السابقة من تاريخ 17/8/2022م، وقال متحدث وزارة التربية والتعليم الأردنية حول نتائج الثانوية العامة أن وزير التربية والتعليم سيتقدم بكلمة بعد اعلان النتائج يبارك فيها للناجحين وسيواسي المتراجعين، وسيكمل ذلك بإعلان مواعيد الاكمال للمتأخرين.

موعد نتائج التوجيهي في الأردن 2022 – رابط tawjihi jo 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم رابطًا لفحص النتائج لطلبة الثانوية العامة، ويكون الرابط مرفقًا في قائمة الموقع الخاص بالوزارة، وسوف يتبع الطالب الطريقة السليمة للحصول على علامته من خلال رقم الجلوس أو الاسم رباعي، يقوم بالدخول الى الموقع الالكتروني عن طريق المتصفح والدخول الى الرابط المرفق واتباع الخطوات السليمة في كتابة رقم الجلوس او الاسم رباعي بالطريقة الصحيحة ومن ثم الضغط على استعلام فتظهر النتائج.

كيفية معرفة نتائج الثانوية العامة الأردن

يجب ان يتبع الطالب هذه الخطوات للحصول على نتيجته في الثانوية العامة وهي كالتالي:

الدخول الى الرابط المرفق من وزارة التربية والتعليم.

كتابة رقم الجلوس أو اسم الطالب رباعي.

الضغط على استعلام.

سيتم نقل الطالب الى صفحة جديدة من خلالها ستظهر نتيجته والمواد التي قدمها.

وبهذه الطريقة سيحصل الطالب على نتائج تحليل العلامات لمدرسته ومدينته ورؤية نسبة النجاح والرسوب

أصدرت وزارة التربية والتعليم الموعد النهائي لإعلان النتائج لطلبة الثانوية العام في الثمن عشر من اغسطس لهذا العام 2022، حيث سيستعلم الطالب عن نتيجته عن طريق رقم الجلوس والاسم رباعي.