موعد نتائج الحرس الوطني 1443 رجال بالخدمة العسكرية بالسعودية 2022

زاد البحث عن موعد نتائج الحرس الوطني 1443 متقدمًا للخدمة العسكرية 2022 هـ وظائف عسكرية في مناطق مختلفة في المملكه العربيه السعوديه، وتزايد التساؤل عن تأخر ظهوره كل عام ، وهو ما يرجع إلى انشغال القائمين على شؤون المملكة باستلامها. موسم الحجوبحسب إعلان وزارة الحرس الوطني الصادر يوم الأحد 17 شعبان 1443 هـ الموافق 20 مارس 2022 م وكان اخر موعد لتلقي الطلبات إلكترونيا يوم الخميس 21 شعبان 1443 الموافق 24 مارس 2022 ولمدة 5 أيام هذا خاص لحاملي شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية وما يعادلها. فيما يلي تفاصيل الاستعلام عن نتائج القبول الأولي 2022.

رابط الاستفسار عن نتائج الحرس الوطني رجال الخدمة العسكرية في السعودية 2022

بالإضافة إلى ما سبق ، نرحب بالمتقدمين الإلكترونيين للانضمام في الخدمة العسكرية في رجال وظائف عسكرية 2022 في مناطق مختلفة في المملكه العربيه السعوديه يمكنهم الاستعلام عن نتائج الحرس الوطني من خلال الخطوات التالية بالترتيب:

أولاً ، ادخل إلى بوابة التسجيل والقبول عبر الإنترنت على رابط التوظيف https://job.sang.gov.sa/registration. أيضًا ، املأ جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الحقول المعنية. أيضًا ، اختر رمز نتائج التصفية الأولية من القائمة الرئيسية. يتم كتابة رقم طلب مقدم الطلب أيضًا في الحقل المخصص لذلك. أيضا ، انقر فوق الرمز سؤال ثم اكتب رقم الهوية. أخيرًا ، سيظهر أمامك على الشاشة الأسماء المقبولة في البداية على الشاشة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المقبولين في البداية في الحرس الوطني 2022

يمكنك أيضًا الاستفسار عن أسماء المقبولين في البداية الحرس الوطني مباشرة من خلال الخطوات التالية

الاتصال الاول على الرقم: 4912222

على الرقم: 4912222 يمكنك أيضا محولة : 23415

: 23415 أخيرًا من خلال البريد الإلكتروني : http: //[email protected]

الاوراق المطلوبة من المقبولين مبدئيا لشغل مناصب الخدمة العسكرية الحرس الوطني رجال 2022

ختاماً نوضح أهم المستندات التي يجب على المرشحين إحضارها أثناء المقابلة الشخصية بالترتيب التالي: