موعد نتائج الفرز الثاني للقبول بوابة القبول الموحد ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والطالبات واولياء الامور ممن يؤدون الالتحاق بالجامعات حول معرفة موعد نتائج الفرز الثاني للقبول والذي يمكنهم من معرفة نتيجة القبول الخاصة بهم في مختلف الجامعات الحكومية والكليات الفنية بالرياض ، وبالإضافة إلى أنه سيتم إعلان النتائج من خلال بوابة القبول الموحد المرشحين للقبول للعام الدراسي الجديد 1444 ، تابعوا معنا .

بوابة القبول الإلكترونية الموحدة

بوابة القبول الموحد هي إحدى البوابات الإلكترونية التي تتيح لكل من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية التسجيل في أي من الجامعات أو الكليات التقنية ضمن مجموعة متنوعة من الكليات والتخصصات المتاحة. يتم التسجيل في هذه الجامعات ضمن مجموعة من الشروط والقيود التي يتم تحديدها من بوابة القبول الموحدة. الهدف الرئيسي من هذه البوابة هو توفير القدرة على التسجيل في الكليات والجامعات التقنية بكل سهولة.

موعد صدور نتائج الفحص الثاني للقبول بوابة القبول الموحد

لم يتم بعد تحديد موعد نتائج الفحص الثاني للقبول في بوابة القبول الموحدة. ميعاد تأكيد الدخول للبوابتين هو 12 ظهراً يوم الأحد 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م. دعت اللجنة جميع الطلاب الذين تم قبولهم ضمن المبادرة لتأكيد القبول بالذهاب إلى حساب الطالب في البوابة قبل انتهاء الموعد النهائي، مع العلم أنه سيتم استبعاد الطلبات لمن لم يؤكد قبولهم بعد الموعد النهائي المحدد من قبل الموحدة. بوابة القبول.

الاستعلام عن نتائج الفحص الثاني للقبول بوابة القبول الموحد للطلاب

يمكن للطلاب الاستفسار عن أسماء الفرز الثاني لتأكيد طلب القبول، حيث يتم الاستعلام عن النتائج في مختلف الجامعات الحكومية والكليات التقنية باتباع الخطوات التالية

الضغط على خيار “بوابة القبول الإلكترونية الموحدة للطلاب”.

توجه إلى تقديم سابق.

اكتب اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

في حالة نسيان كلمة المرور، اضغط على خيار نسيت كلمة المرور، وبعد ذلك يقوم الطالب بكتابة رقم السجل المدني، ثم كتابة رقم التحقق، والضغط على خيار موافق.

بعد اكتمال التسجيل، يختار الطالب رمز حالة الطلب للتأكد من قبوله للفحص الثاني.

الاستعلام عن نتائج الفحص الثاني للقبول بوابة القبول الموحد للطالبات

يمكن للطالبات الاستفسار عن نتائج القبول في الفرز الثاني بجامعات منطقة الرياض سواء الجامعات الحكومية أو الكليات التقنية، وذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى رابط القبول الإلكتروني الموحد للطالبات.

تحديد التسجيل لتقديم سابق.

اكتب اسم المستخدم، ثم اكتب كلمة المرور.

في حالة عدم تذكر الطالبة كلمة المرور، تنقر على خيار “نسيت كلمة المرور”، ثم تكتب رقم السجل المدني للتحقق من رمز التحقق، ثم تنقر على خيار موافق.

بعد الانتهاء من تسجيل الطالبة، تقوم بتسجيل الدخول وتحدد حالة الطلب، هل هي مؤهلة للفحص الثاني أم لا.

أهداف القبول الإلكتروني الموحد

هناك عدة أهداف للقبول الإلكتروني الموحد نراجعها على النحو التالي

يسهل إجراءات القبول للطلاب والطالبات ويوحدها لتوفير الوقت والجهد للطلاب والطالبات وأولياء الأمور.

يساعد في زيادة عدد الطلاب والطالبات المقبولين في الجامعات والكليات التقنية بحيث لا يتم قبول المتقدم من قبل أكثر من جهة.

الاستفادة من المقاعد المتوفرة في الجامعات والكليات التقنية بالرياض مما يساعد في تعظيم الإمكانات المتاحة في كل جامعة.

مساعدة الطلاب والطالبات على الالتحاق بأكثر من جامعة وكلية تقنية في نفس الوقت، بناءً على رغبة الطالب.

وجود الشفافية والوضوح في إجراءات القبول في الجامعات والكليات وضمان تحقيق فرص المساواة والعدالة الاجتماعية ضمن معايير وشروط القبول المعتمدة في كل تخصص.

رابط الاستفسار عن نتائج القبول الموحد

يمكن للطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج القبول الموحد مباشرة، حيث يتم التعرف على النتائج ومتابعة جميع الإجراءات، بالإضافة إلى تعبئة المعلومات المطلوبة للحصول على النتيجة، والانتقال إلى الرابط للاستعلام عن النتيجة. نتائج القبول الموحد للطالبات “” للطالبات “”.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة على موعد نتائج الفرز الثاني للقبول بوابة القبول الموحد ، والاستعلام عن نتائج الفحص الثاني للقبول بوابة القبول الموحد للطالبات ، كما سردنا أهداف القبول الإلكتروني الموحد و رابط الاستفسار عن نتائج القبول الموحد .