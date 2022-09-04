موعد نتائج القبول الموحد 2022 الاردن – رابط استعلام نتائج قبول الجامعات الاردنية admhec.gov.jo وحدة تنسيق القبول الموحد وزارة التعليم العالي، عقد مجلس التعليم العالي الأردني يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس لعام 2022م جلسة بحضور الرئيس وزير التعليم العالي في الأردن ومدير عام دائرة البحث العلمي الدكتور وجيه عويس، وبحسب بيان صدر عن المجلس الذي تم في الخامس عشر من أغسطس سندرجه في الفقرة التالية.

وحدة تنسيق القبول الموحد وزارة التعليم العالي

تلخص الاجتماع الذي قدمه وزير التربية والتعليم مع الوزراء على عدة أمور منها ما يلي،تم النقاش في الاجتماع على تقرير ديوان الخدمة المدنية الذي يتضمن المؤشرات الواقعية من عملية العرض والطلب للتخصصات التي تتعلق بالخدمة المدنية للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2022، وتم تقرير في الاجتماع العالم على خفض القبول في كافة التخصصات المذكورة في التقرير الذي صدر من الاجتماع.

رابط استعلام نتائج قبول الجامعات الأردنية

للاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات الأردنية عليك عزيزي الطالب التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي الأردنية وعليه ينبغي التوجه لخدمات الطلبات وخدمات التنسيق والاستعلام عن نتائج القبول للجامعات الأردنية للعام 2022م، وبدخول الطالب إلى البوابة الرسمية فإنه يحتم عليه البحث عن التخصص الذي يريده وفق تخصصه سواء كان علمي أو أدبي.

نتائج قبول الجامعات الأردنية admhec.gov.jo

أصدرة وزارة التربية والتعليم الأردنية عقب الاجتماع الذي أُقيم في الخامس والعشرون من شهر أغسطس قرار بتوجيه الطلاب اللذين اجتازوا مرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 الالتحاق في التخصصات الفنية المطلوبة في سوق العمل والتي تقدم للقبول في الدبلوم والبكالوريوس في جميع الجامعات والكليات الجامعية في الأردن، حيث ستكون هذه التخصصات محط البحث من خلال رابط خاص أدرجته الوزارة على موقع القبول الموحد لوحدة التنسيق.

كما قامت الوزارة بإتاحة موقع الحصول على نتائج القبول في الجامعات الأردنية للعام 2022، وطريقة للاستعلام عن نتائج القبول للتخصصات بكافة أنواعها من التخصصات التابعة للفرع العلمي والفرع الأدبي، وباقي التخصصات الأخرى.