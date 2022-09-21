موعد نتيجة الثانوية السودانية 2022 نتائج الشهادة الثانوية عبر موقع وزارة التربية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد نتيجة الثانوية السودانية 2022 وذلك بعد تأجيلها لأكثر من مرة، حيث يتم الأن متابعة كافة الدرجات ورفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، حيث سيتم معرفة نتائج الشهادة الثانوية عبر موقع وزارة التربية الرسمي، عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب.

نتيجة الثانوية السودانية الجديد 2022

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd. من الصفحة الرئيسية اضغط على نتيجة الشهادة السودانية 2022 الدور الاول. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب للاستشارات. ثم انقر أخيرًا على أيقونة عرض النتيجة.

نتائج المرحلة الأولى من مدرسة السودان الثانوية العامة

بدأت الامتحانات فِيْ جميع ولايات السودان بتاريخ 6/11/2022، وبلغ عدد الطلاب الجامعيين داخل السودان وخارجه حوالي 536614 طالب وطالبة موزعين على 43536 مركزاً. ووفرت عددا كافِيْا من المراقبين حتى تكون الامتحانات شفافة وهُو ما أنجزته الوزارة.

موعد إعلان نتائج الثانوية السودانية

تعمل وزارة التربية والتعليم فِيْ السودان فِيْ ظل ظروف صعبة ونقص فِيْ الموارد المالية الكافِيْة لتوفِيْر مستوى تعليمي جيد للطلاب، لكن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفِيْر الحد الأدنى من جودة التعليم. 6315 طالبا وطالبة، عدد طلاب دورة الأعمال 3195، دورة الحرف 8100 طالب، دورة الزراعة 176، القطاع الخاص 3851، الإناث 509، والقراءات 101.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة السودانية قبل نهاية الشهر الجاري وقبل بدء العام الدراسي الجديد ليتمكن الطلاب الناجحون من تقديم أوراقهم للجامعات السودانية للعام الدراسي الجديد.

موعد بدء العام الدراسي الجديد

أن يكون الطالب حاصلاً على الصفِيْن الأول والثاني من المرحَلْة الثانوية من المدارس الإرشادية المصرية فِيْ السودان كطالب منتظم وتم إلغاء نظام المنزل.

أن يكون الطالب من أبناء منتسبي البعثة المصرية بالسودان “على سبيل الإعارة فقط”.

الإقامة داخل السودان مطلوبة من بداية رحَلْة ولي الأمر حتى مَوعِد الامتحان.

شروط دخول الثانوية العامة بالسودان

أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية المَوعِد الجديد لبدء العام الدراسي للعام الجديد 2023/2022، موضحة أن المَوعِد الرسمي هُو 2 أكتوبر 2022. كثرة المدارس سببها الأمطار الُغُزيرة التي سببتها السيول، تحتاج 623 مدرسة إلى صيانة قبل بداية العام الدراسي.

تعمل وزارة التربية والتعليم المصرية في الظروف الصعبة عن الإعلان عن موعد الثانوية العامة المرحلة الاولى، وذلك بعد الإنتهاء من عملية تصحيح كافة الدرجات، كما وسيتم عرض الدرجات عبر موقع وزارة التربية.