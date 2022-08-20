موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 وخطوات الاستعلام ،يعتبر من أهم المواضيع تداولاً ونشراً عبر مؤشرات ابحث الإلكتروني في دولة مصر نوذلك لما يخص بالطلاب الذي تعرضوا للظلم والمتضررين من نتيجتهم في الثانوية العامة بالإضافة الى سؤالهم عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في هذه القضايا لمساعدتهم وألية التسجيل به ،بالإضافة الى الروابط الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالوزير الجديد الدكتور رضا حجاوي بالإعلان الرسمي عن بداية تقديم طلبات التظلم للثانوية العامة وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً يقوم الطالب بالدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم

ثم النقر على أيقونة “تظلمات الثانوية العامة 2022”

تعبئة كافة البيانات الخاصة بالطالب من المديرية ورقم الجلوس الصحيح

ثم مطالبة الوزارة الطلبة بالمتابعة الدائمة للموقع

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

كما وضعت الوزارة العديد من الإجراءات والشروط الخاصة بالطالب لتقديم التظلمات لطلبة الثانوية العامة بعد انتهاء الدور الأول من الاختبارات ،كما وقدمت الوزارة عدد من النصائح للطلبة ومنها حضور الطالب لوحده أو مع ولي أمره مع عدم حضور أي مدرس للمساقات العلمية مع الطالب ،ثم يتوجه الطالب لمتابعة ورقة الاختبار “البابل شيت” مع التنويه على الالتزام بالموعد ومن يتخلف يلغى طلبه.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

قامت وزارة التربية والتعليم في مصر بوضع عدد من الخطوات لتقديم طلب تظلم في نتيجة الثانوية العامة وذلك لما شهده العام الدراسي من أزمات في صعوبة الاختبارات وتفاعل الطلبة القوي ،سنذكر فيما يلي الخطوات:

دخول الطالب الى الرابط الإلكتروني “تظلمات الثانوية العامة”

يقوم الطالب بالنقر على خيار “تسجيل الدخول”

ثم يقوم بتعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الجلوس والمديرية

اختيار المادة التي يرغب بمراجعتها

النقر على “حفظ” ثم متابعة الإطلاع على “البابل شيت”

موعد نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 وخطوات الاستعلام كما شهدت جمهورية مصر العربية عدد من التغيرات في الوزرة ولعل أبرزها هي استقالة الدكتور طارق شوقي وتعيين نائبه رضا حجازي وزيراً للتربية والتعليم للعمل على حل بعض من الازمات.