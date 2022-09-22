موعد نتيجة تقليل الاغتراب في مصر 2022 ، وبحسب وسائل إعلام محلية ، كشف المجلس الأعلى للجامعات أنه بعد 24 ساعة سيتم الكشف عن نتائج التخفيض الخارجي لعام 2022 لطلبة السنة الثانية ، ووجه المجلس الطلاب الذين سجلوا طلباتهم إلكترونيا لمتابعة موقع التنسيق لرؤية النتيجة ، حيث أغلق باب التطبيقات الإلكترونية لتقليل الاغتراب 2022 يوم الأربعاء ، بعد أن فتح المجلس الجامعات الأعلى بوابة الحكومة المصرية يوم الجمعة الماضي ، لتلقي الطلبات من الطلاب الراغبين في دخول الجامعات لطلب نقل جغرافي بالقرب من إقامتهم. خطوات تخفيض المغتربين 2022 الإحاطة به الدخول على الرَابِطْ للاطلاع على نتيجة التحويل بين المدارس لتقليل الاغتراب، من خلال موقع التنسيق. يحدد الطالب منسق خدمة المدرسة الثانوية.

يضغط الطالب على البرنامج لتقليل الاغتراب 2022.

انقر على مصدر شهادتك الثانوية (الثانوية العامة).

ثم ادخل البيانات المطلوبة من (رقم المقعد – الرقم السري – الرقم القومي).

يقوم الطالب بإدخال رمز التأكيد الذي يظهر أمامه بشكل صحيح.

يضغط الطالب على الاستعلام على نتيجة الاغتراب. نتيجة لتخفيض الاغتراب 2022 في مصر بدأ مكتب التنسيق استقبال طلبات تخفِيْض الاغتراب عبر بوابة التنسيق الإلكترونية على الإنترنت اعتباراً من يوم السبت الموافق 27/8/2022 ولمدة خمسة أيام وانتهت يوم الأربعاء 31/8/2022 ، حيث يمكن للطلاب الذين سجلوا رغباتهم رؤية نتيجة تخفِيْض الاغتراب 2022 بعد ظهُوره من خلال الرَابِطْ التالي (اضغط هنا).

ضوابط الحد من الاغتراب 2022

جاء على النحو التالي، التحويل المقابل ضمن الحد الأدنى للقطاع.

سيتم إجراء التحويل غير المقابل من خلال الالتزام بالحد الأدنى للمدرسة التي يجب إجراء التحويل إليها.

الامتثال لقواعد التوزيع الجغرافِيْ. التحويل من خلال الموقع بصيغة إلكترونية فقط.

لا توجد حوالات ورقية.

النقل لمرة واحدة فقط.

استيفاء شُروطْ إضافِيْة للجامعة التي ستنتقل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات الذي تم إجراؤه قبل ظهُور نتيجة الثانوية العامة.

يتم التفريق بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فِيْ الثانوية العامة.

يجوز للطالب الذي تم ترشيحه فِيْ عملية التنسيق لإحدى المعاهد الخاصة أو الثانوية أن يطلب التحويل إلى معهد آخر فِيْ نفس التخصص أو تخصص آخر لا مثيل له، بشرط أن يستوفِيْ الطالب الحد الأدنى المعلن للمعهد وينتقل إلى و على أساس النسبة المئوية والقدرة الاستيعابية والأولوية العامة. كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مَوعِد إعلان نتيجة تخفِيْض الغربة 2022، والمقرر بعد 72 ساعة من إغلاق بوابة التسجيل، تظهر نتيجة تخفِيْض تنفِيْر 2022 لطلبة المرحَلْة الثانوية، والاستعلام عن النتيجة. الحد من التخلص 2022، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

ضمن التسائلات من قبل الالكثير من الطلاب من المرحلة الاولى والثانية حول معرفة الموعد الخاص بظهور النتيجة المتعلقة تقليل الاغتراب في مصر 2022 ، ويأتي ذلك للعمل على تقديم طلبان النقل للطلاب من الجامعات حسب الجامعات في أقرب نطاق جغرافي لهم ، ووالاستعلام عن تقليل الاغتراب في مصر 2022، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.