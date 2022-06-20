موعد نزول أهلية وراتب الضمان المطور الجديد نفاذ sbis.hrsd.gov.sa تعديل بيانات الطلب الضماني

تاريخ الإفراج عن استحقاق وراتب الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa وتاريخ صرف وإيداع راتب الضمان وطريقة التسجيل على رابط الضمان الجديد وتعديل وتصحيح الكفالة. تطبيق. الآن ، حيث تبحث المجموعات المؤهلة لدعم منصة الحماية والدعم الاجتماعي الجديدة عن آخر أخبار الضمان الاجتماعي ، موعد الإعلان وظهور الأهلية ، وهي أحقية المواطن ورب الأسرة ليكون مؤهلاً لدعم الضمان الاجتماعي الجديد ، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة الحالات التي تم تسجيلها في نظام الضمان الاجتماعي الجديد ، سواء كان الشخص مسجل كمستفيد جديد ، أو لم يقم بتحديث البيانات ، وذلك من أجل دعم الوصول إلى الفئات الأولى المؤهلة تحت رعاية الحكومة السعودية ، وقد تغيرت المعايير والضوابط لاستحقاق دعم الضمان الاجتماعي ، في سعي الوزارة لإدراج المواطنين الأكثر احتياجًا تحت مظلة الحماية الاجتماعية في المملكة.
تاريخ الإفراج عن استحقاق وراتب الضمان المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa تعديل البيانات
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وضعت شروطًا جديدة لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين منه ، وفق نظام تأميني جديد. من خلال هذا التقرير سنتطرق إلى تفاصيل نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور ، والذي من خلاله يتم تحديد الأهلية والأهلية ، وطريقة الحصول على راتب تقاعدي الضمان الاجتماعي.
ما هو تاريخ إيداع الراتب لمنصة الضمان الاجتماعي المطورة؟
أما عن موعد صرف راتب الضمان ، بحسب ما أفاد مصدر رسمي في لجنة فحص طلبات المتقدمين للاستفادة من برنامج الدعم والحماية الاجتماعية ، حيث أعلن عن موعد إصدار وصرف رواتب الموظفين. المطور الجديد والقديم ، وتم تحديد التبادل في 30 يونيو 2022 ، الموافق الخميس الأول من شهر ذي الحجة 1443. أما عن الدفعة الجديدة من الضمان المطور ، فقد ذكرت الوزارة أنه بمجرد الموافقة على المتقدمين ، ويودع الدعم في حسابات المستفيدين البنكية.
الفئات المستحقة لرواتب المطور الجديد للضمان الاجتماعي
- المواطنين السعوديين الجنسية.
- المطلقة التي تقيم مع أولادها وليس لها دخل مالي ولا تعمل.
- أرملة تعول أولادها ولا مصدر رزق لها.
- أسرة هجرها معيلها وليس لها مصدر رزق.
- أسر السجناء ومدمني المخدرات الذين يتم علاجهم في المراكز العلاجية.
- أهل الزوج الغائب مجهول مكان وجودهم.
- – يتيم متوفى أب أو مجهول الأب.
- يتم تسجيل حاملي بطاقة التنقل كأيتام للأب المتوفى.
- يجب ألا يزيد عمر الشباب الراغبين في التسجيل عن 35 عامًا وغير متزوجين.
- أي شخص في سجن أو دار رعاية أو مأوى لا يستحق الدعم.
- يعامل الشخص المتزوج بأكثر من زوجة على أنه صاحب أكثر من أسرة ، ويحق له تسجيل كل زوجة كعائلة منفصلة.
كيفية إضافة وإثبات الدخل عند التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد
وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد “منصة الدعم والحماية الاجتماعية” ، يجب على الشخص المسجل إثبات جميع مصادر الدخل للأسرة ككل. دخل الأسرة ، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم مراجعة بيانات المتقدمين للتسجيل بعناية في قاعدة البيانات الحكومية للتأكد من صحتها ، وذلك لضمان عدم إهمال أي مصدر لدخل الأسرة. يضاف الدخل ويثبت للأسرة من خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى رابط لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الأمن المطور الجديد “sbis.hrsd.gov.sa”
- سجل كمستخدم جديد.
- أدخل واملأ جميع البيانات المطلوبة ، بما في ذلك: “رقم السجل المدني ، والهوية الوطنية ، وحالة المستفيد ، ورقم الهاتف المحمول ، والعنوان ، والبريد الإلكتروني ، وحالة العمل ، وغيرها من البيانات المطلوبة”.
- سيتم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول تحتوي على “رمز التحقق”.
- أدخل رمز التحقق في المساحة المتوفرة.
- قم بتسجيل الدخول مرة أخرى واكتب رقم الهوية وكلمة المرور.
- يمكن التسجيل من منصة الوصول الوطنية الموحدة.
- يمكنك إضافة أكثر من بيانات الدخل عن طريق اختيار “إضافة دخل جديد” على جهاز iPhone الخاص به.
الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد حسب عدد أفراد الأسرة
|عدد الاشخاص
|الاستحقاق النقدي الشهري
|حد الضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
هل خرجت نتائج الأهلية؟ ما هو موعد اعلان نتيجة الاستحقاق؟
وبالفعل ظهرت نتائج الاستحقاق للمسجلين من المستفيدين الجدد ، أما من قام بتحديث بيانات المستفيدين القدامى فتم دراسة حالتهم من واقع البيانات التي سجلوها ومراجعتها للتأكد من أنهم شروط التسجيل على رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديدوصلاحية إثبات مصادر دخلهم ، ويمكنهم متابعة طلبهم على رابط التسجيل الجديد ، حتى يتمكنوا من الاستفسار عن نتائج الاستحقاق ، وتاريخ الصرف وإيداع الضمان الاجتماعي ، وفي حال كانت النتيجة في حالة عدم الأهلية ، يمكنهم تقديم اعتراض على نتائج الأهلية ، حيث سيتم اتخاذ قرار بشأن طلب الاعتراض في غضون 60 يومًا من نتائج الأهلية.
كيفية تعديل التطبيق في حساب الضمان الاجتماعي المطوَّر الخاص بي وتصحيح البيانات
- قم بزيارة الرابط الخاص بحسابك على الضمان الاجتماعي المطور
- انقر فوق رمز التذاكر في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة
- انقر فوق إنشاء تذكرة جديدة.
- اختر برنامج دعم مستفيد من الضمان الاجتماعي.
- اختر إرسال الطلب.
- ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ” أو “عدم إضافة عبارة معينة لم تدلي بها عند التسجيل في البداية”.
- اكتب وصفًا للمشكلة التي تواجهها.
- انقر فوق أيقونة الإرسال.
- سيظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة قيد المعالجة.
- سيتم الرد على التذكرة في غضون أيام.
- إذا لم تستفد من الإجابة ، فقم بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة لمزيد من التوضيح.
وزارة الموارد البشرية ودورها في الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً
وتجدر الإشارة إلى أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية لا تقتصر على صرف معاش الضمان الاجتماعي فقط ، بل يمتد دورها إلى تأهيل المستحقين للدعم من خلال برامج تدريبية تؤهلهم لكسب رزقهم ، وإعدادهم لدخول سوق العمل على أساس الجدارة ، ويتم ذلك من خلال الشراكة مع مؤسسات التدريب التي تعمل على تأهيل العاطلين المؤهلين للحصول على فرص عمل مناسبة.
يمكن أيضا زيارة رابط الخدمة للاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان حيث يمكن الاستفسار عن السجل المدني ورقم الضمان ورمز التحقق ، ولكن إذا كانت لديك بعض الأسئلة أو الاستفسارات حول الضمان الاجتماعي المطور الجديد ومنصة الدعم والحماية الاجتماعية ، أو استحقاق الضمان والتعرف عليه يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات الموجودة أسفل هذا التقرير ، ونحن من خلال موقعنا الإلكتروني سنعمل جاهدين للرد على كافة الاستفسارات وفق آخر أخبار وبيانات القائمين على نظام الحماية الاجتماعية الجديد برعاية وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.
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