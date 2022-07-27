موعد نزول الدعم السكني للعسكريين في السعودية ، قد تسائل الكثير من قبل العاملين في الجيش العسكري في المملكة السعودية ، إذ أنه تقوم الحكومة السعودية بتقديم العديد من من وسائل الدعم المختلفة وذلك للعاملين في قطاع الجيش ، وعبر وزارة الاسكان يتم تقديم العديد من البرامج التي تتعلق بالدعم والمساعدات لجميع من يعمل في المملكة وخاصة العاملين في الجيش ، وعلى الراغبين في الاستفادة من هذه البرامج على استيفاء المعايير المطلوبة .

دعم إسكان العسكريين في المملكة العربية السعودية

يعد الدعم السكني للعسكريين في السعودية من أهم وأبرز البرامج التي تقدمها وزارة الإسكان للعاملين في القطاع العسكري، ويقتصر برنامج الدعم على الأفراد الذين ما زالوا في الوظيفة فقط. الحصول على قرض إضافي يغطي ما يقرب من 20٪ من إجمالي قيمة العقار، مع العلم أن الحد الأقصى للتغطية هو 140 ألف ريال سعودي. 500 ألف ريال من برنامج القرض العقاري للجهة الممولة.

دعم الإسكان للجيش عندما ينزل

الدعم السكني للعسكريين ينزل في الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي، بحسب ما أعلنته وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية رسميًا، وأنه هو التاريخ الذي يتم فيه العمل على صرف الدعم السكني لـ المستفيدين من كلا القطاعين سواء القطاع العسكري أو قطاع الدين مع مراعاة أنه يجري العمل على تأجيل موعد صرف الدعم في حال تزامن تاريخ نزوله مع عطلة رسمية في العشرين. – اليوم الرابع من الشهر الميلادي، وتكون مدة التأجيل يوم أو يومين على الأكثر.

ما هي شروط الدعم السكني للعسكريين

أوضحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية، ضرورة استيفاء وتحقيق مجموعة من الشروط التي يجب على العاملين في القطاع العسكري العمل على تحقيقها للاستفادة من الدعم السكني المتاح. كانت هذه الشروط على النحو التالي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم من منتسبي القطاع العسكري.

مع مراعاة أن المتقدم لا يزال في الوظيفة وغير متقاعد.

من الضروري ألا تتجاوز قيمة قرض الرهن العقاري ما يقارب 500.000 ريال سعودي.

في حالة التقدم للحصول على قرض جيد يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض حوالي 140 ألف ريال سعودي.

كيفية التسجيل في مبادرة قروض السكن العسكرية

هناك العديد من الخدمات التي تعمل الحكومة السعودية على توفيرها للعاملين في القطاع العسكري، ومن أبرز هذه الخدمات التسجيل في مبادرة القرض السكني، والتي تتم من خلال مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي

انتقل إلى الموقع الرسمي لإتمام عملية التسجيل من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

املأ الحقول بالمعلومات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح. الحقول المميزة بعلامة النجمة الحمراء “*” هي من الأساسيات من الدرجة الأولى، ولا تتم عملية التسجيل قبل ملئها بشكل صحيح لأنها إلزامية.

سيقوم المتقدم بملء الحقول الموجودة بما يتناسب مع أقسام الحقول وتنقسم إلى حوالي ثلاثة أقسام المعلومات الشخصية يجب اختيار (عسكري) في القسم المتعلق ببيانات العمل، ويأتي ذلك ضمن الحقل المرتبط بنوع العمل. من الضروري العمل على ملء كافة المجالات المتعلقة باسم القطاع والرتبة العسكرية وغيرها. المعلومات الخاصة المعلومات المتعلقة بالمنتج الذي يرغب مقدم الطلب في الحصول عليه. المعلومات المالية القيمة المالية لمقدم الطلب الذي يرغب في الحصول على القرض مع التقيد بالحد الأعلى.

يتم وضع علامة “حقيقي” في مربع “الاعتراف والالتزام” ومربع “الإقرار والالتزام”.

انقر على أيقونة “إرسال”.

طرق التواصل مع دعم الإسكان في السعودية

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية قد وفرت العديد من الطرق للتواصل والتواصل مع المواطنين والأفراد لتلقي الشكاوى والرد على استفساراتهم المختلفة، وفيما يلي أبرز هذه الطرق على النحو التالي

التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected] or [email protected]

رابط الشكاوي والاستفسارات الخاص بالدعم السكني من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

عن طريق الاتصال على رقم الهاتف 199099 او على الرقم 00966114569999.

أخبار الدعم السكني تويتر

يوفر الحساب الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر لبرنامج سكني مجموعة واسعة من المعلومات المتعلقة بالدعم السكني، حيث يشارك المتابعون العديد من الأخبار الرسمية المتعلقة بصرف الدعم، ويمكن زيارة الحساب عبر تويتر من خلال الرابط التالي “ مباشرة، حيث ينقل الزائر رسميًا إلى صفحة Twitter الخاصة بالبرنامج السكني والتي تضم أكثر من 943 ألف متابع من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على موعد نزول الدعم السكني للعسكريين في السعودية ، و حساب أخبار الدعم السكني تويتر ، طرق التواصل مع دعم الإسكان في السعودية ، و التسجيل في مبادرة قروض السكن العسكرية .