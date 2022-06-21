موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر بالميلادي والهجري لكل المستحقين والمستفيدين

ننشر لكم موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر ميلادي وهجري لجميع المستحقين والمستفيدين حيث ينتظر المستحقون للدعم السكني الحصول على الدعم السكني من خلال برنامج سكني خاصة وأن الدعم السكني من ضمن أهم الخدمات التي نزلت من أجل إتاحة الفرصة لجميع السعوديين للحصول على سكن لائق.

موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر في حزيران والهجري والميلادي

الموعد النهائي لتوصيل الدعم السكني لجميع المستفيدين: الخميس 24 نوفمبر 1443 هـ.

موعد الافراج عن الدعم السكني لجميع المستفيدين لهذا الشهر: الخميس 23/06/2022 م .

شروط الحصول على دعم السكن

وضع برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط لإمكانية الحصول على دعم سكني بشكل كبير وسهل.

أن يكون متلقي الدعم السكني سعودي الجنسية.

يجب ألا يكون مقدم طلب الدعم السكني قد امتلك منزلًا خلال السنوات الخمس الماضية قبل تقديم طلب الدعم السكني.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 24 عامًا.

يجب أن يكون طالب الدعم السكني من سكان المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني قد حصل على أي نوع من أنواع الدعم السكني من الحكومة السعودية.

الفئات التي تستحق الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” مجموعة من الفئات التي يمكن أن تتلقى الدعم الإسكاني بشكل شهري من خلال المراجعة الدورية والمستمرة.