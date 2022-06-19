موعد نزول الدعم السكني 1443 شهر ذو القعدة لدفعة يونيو للمستحقين

ننشر لكم موعد نزول الدعم السكني لشهر ذي القعدة الهجري شهر حزيران لجميع المستحقين والمستفيدين حيث ينتظر المستفيدون نزول الدعم السكني خلال الأيام المقبلة من شهر حزيران وخاصة حيث أن دعم الإسكان من أهم أنواع الدعم الذي يصرف للمستفيدين إلى جانب معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر.

تاريخ نزول الدعم السكني 1443 هـ و م

تاريخ الإفراج عن دعم الإسكان لجميع المؤهلين: 11-24-1443 هـ .

تاريخ الإفراج عن دعم الإسكان لجميع المؤهلين: الخميس 23/06/2022 م .

شروط الحصول على دعم السكن

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة شروط للحصول على الدعم السكني:

أن يكون متلقي الدعم السكني سعودي الجنسية

يجب ألا يكون مقدم الطلب قد امتلك منزلًا خلال السنوات الخمس الماضية قبل تقديم طلب للحصول على دعم الإسكان.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 24 عامًا.

يجب أن يكون طالب الدعم السكني من سكان المملكة العربية السعودية.

يجب ألا يكون المواطن قد سبق له الحصول على أي نوع من أنواع الدعم السكني الذي تقدمه الحكومة السعودية.

الفئات المؤهلة للحصول على دعم الإسكان

يشار إلى أن وزارة الإسكان حددت مجموعة من الفئات التي يمكنها الحصول على الدعم الإسكاني بشكل شهري بعد المراجعة الدورية التي تقوم بها وزارة الإسكان للمواطنين المستحقين.

يمكن الحصول على دعم السكن إذا كانت الأسرة مكونة من شخصين وتتكون من زوج وزوجة.

يمكن للزوج الحصول على دعم السكن في حال كانت الأسرة مكونة من ثلاثة أفراد أو أكثر.

يمكن التسجيل في برنامج دعم الإسكان للمطلقات.

يمكن للأرامل أن يسجلن في دعم الإسكان للنساء ويتم توفير هذا الأمر لهن من أجل الاستفادة من الدعم.

يمكن للزوج الحصول على دعم السكن إذا كان لديه أطفال أكبر من خمس سنوات.

يمكن للأم الحصول على دعم السكن إذا كانت الأسرة تتكون من أم وأطفال ذكور لا تزيد أعمارهم عن 25 عامًا في حين أن الإناث غير متزوجات.

يشار إلى أن وزارة الإسكان من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بعمل قوي من أجل توفير السكن الملائم لجميع السعوديين ، ويأتي الدعم السكني لمساعدة من هم غير قادر على إيجاد بديل حتى يتم توفير السكن المطلوب.