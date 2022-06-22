موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثامنة sbis.hrsd وشروط استحقاق الراتب لجميع المتقدمين

موعد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور يتساءل الكثيرون في المملكة العربية السعودية عن موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443 للأفراد الجدد ، مع إطلاق النظام الاجتماعي الجديد من خلال وزارة الموارد البشرية والاجتماعية التنمية التي جاءت مع العديد من التغييرات التي تحقق للأفراد احتياجاتهم الأساسية. من المخطط إيداع مبلغ المعاش التقاعدي الضمان الاجتماعي للأفراد الجدد بعد شهر من تقديمهم ، أي أن الأفراد الذين تقدموا في شهر ديسمبر ، يتم منحهم المعاش في شهر يناير التالي ، ويتم تحويل مبلغ المعاش الاجتماعي للأفراد المؤهلين في غضون أسبوع من إبلاغهم بخطاب الأهلية.

موعد وصول الدفعة الثامنة من الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd

نظام الضمان الاجتماعي هو أحد البرامج التنموية داخل المملكة العربية السعودية التي تهتم بالفئات الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدة مالية لتحقيق احتياجاتهم الضرورية والوصول إلى مستوى معيشي لائق. المنتجون داخل الدولة بدلاً من المستهلكين ، وهذا يساعد على تقدم الدولة وتطورها ، ومن أهم الفئات التي تحصل على معاش الضمان الاجتماعي النساء الأرامل والمطلقات ، والرجال الذين بلغوا الستين من العمر ، والرجال غير القادرين على ذلك. العمل وذوي الاحتياجات الخاصة ، وينتهي الضمان في الأول من يوليو عام 2022.

شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض العوامل التي يجب أن يتمتع بها مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد ، وهي كالتالي:

لا يتقاضى المتقدم راتبًا ثابتًا يتقاضاه شهريًا ، ويجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب بنكي نشط حتى يتمكن من الحصول على مبلغ معاش الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لمقدم الطلب ملكية وإلا كان لديه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

بالنسبة للمطلقات ، يجب أن تقيم في مسكن منفصل عن أفراد أسرتها ، ويجب أن تحمل الجنسية السعودية وتعيش داخل المملكة.

بالنسبة للأفراد الذين بلغوا سن الستين ، يجب أن يكون لديهم بطاقة سفر داخل المملكة.

معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطوَّر

يتم الاتصال ببرنامج الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق الاتصال بالرقم المتاح له في المملكة العربية السعودية وهو 8001222777 أو من خلال رقم الجوال 0112915500 ، ويتم استقبال جميع الطلبات والاستفسارات من خلال هذه الأرقام على مدار الساعة.