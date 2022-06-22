موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر يونيو 2022

موعد وصول الضمان الاجتماعي المطوَّر لهذا الشهر يُعد شهر يونيو 2022 من أهم الأسئلة التي انتشرت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية ، بهدف تحديد الوقت المحدد الذي سيتم فيه الإعلان عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطوَّر لهذا الشهر ، يونيو 2022. .

متى سينخفض ​​راتب الضمان الاجتماعي المطور في يونيو؟

وذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق أن سداد الضمان الاجتماعي المطوّر سيتم خلال هذا الأسبوع. كيف أعرف أني قبولي في ضمان المطور.

حُدد موعد استحقاق راتب الضمان الاجتماعي 1443 يوم الخميس 30 يونيو 2022 الموافق 1 ذو الحجة 1443 هـ.

سيتم إرسال جميع الرواتب إلى حسابات المستفيدين ، وسيتم إرسال رسائل نصية للمستفيدين في تاريخ صرف الضمان الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر

يمكن لأي شخص يرغب في الاستفسار عن راتب الضمان الاجتماعي اتباع الخطوات التالية للتعرف على كافة تفاصيل راتب الضمان الاجتماعي الجديد وهي كالتالي:

ابدأ تسجيل الدخول رابط لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

بعد ذلك تقوم بإدخال كافة المعلومات التي يطلبها الموقع.

تكتب أيضًا رقم السجل المدني ورقم الضمان ورمز التحقق الظاهر في الصورة.

يمكنك أيضًا النقر فوق الزر “عرض”.

شروط التقديم في رابط الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر 1443 ، وهذه الشروط هي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة.

كذلك ، إذا كان متزوجًا ، فعليه إحضار ما يثبت زواجه.

في حالة الأطفال يجب إبراز شهادة ميلادهم.

يحتاج أيضًا إلى ملء جميع بياناته الشخصية وتفاصيله.

لا يتم تقديم أي دعم لأولئك الذين يقيمون في الملاجئ الحكومية.

مطور الضمان الاجتماعي رواتب 1443

بعد أن ذكرنا لكم تاريخ وصول الضمان الاجتماعي المطوَّر لهذا الشهر ، يونيو 2022 ، ما أسباب إيقاف راتب الضمان الاجتماعي المطوَّر؟

نتحدث عن حجم رواتب الضمان الاجتماعي الجديدة وهي كالتالي:

الأسرة المكونة من شخص واحد فقط براتب 1000 ريال.

أما الأسرة التي تتكون من فردين ، فالراتب 2700 ريال.

وكذلك أسرة مكونة من ثلاثة أفراد راتبهم 3140 ريالاً.

أما الأسرة المكونة من أربعة أفراد براتبها 3710 ريال.

الأسرة المكونة من خمسة أفراد تربح 4280 ريال.

وهنا انتهى النقاش حول موعد نزول الضمان الاجتماعي المطوَّر لهذا الشهر ، يونيو 2022 ، وقد ذكرنا لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.