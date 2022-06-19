موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1443 دفعة يونيو بالميلادي والهجري لكل المستحقين

ننشر لكم تاريخ نزول دفعة الضمان الاجتماعي المطورة 1443 يونيو بالميلادي والهجري لجميع المستفيدين والمستفيدين خاصة وأن الضمان الاجتماعي المتطور من الأمور التي يتطلع إليها كثير من المستفيدين في المملكة العربية السعودية شبه الجزيرة العربية ، خاصة مع المراجعة المستمرة التي تتم فيما يتعلق بمدفوعات الضمان الاجتماعي المطوَّر شهريًا.

موعد وصول نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر في يونيو

تاريخ إصدار الضمان الاجتماعي لشهر يونيو بالتقويم الميلادي: الخميس 30/6/2020 م

موعد وصول الضمان الاجتماعي المطوَّر في شهر حزيران بالتقويم الهجري: يوم الخميس 12/11443 هـ.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الخطوات للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطوَّر:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اختر الخدمات الإلكترونية

اختر تسجيل مستخدم جديد.

أدخل بيانات المستخدم في المساحة المخصصة.

احفظ البيانات.

التأكد من اكتمال الطلب من خلال التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وإرسال رسالة نصية وتفعيل التطبيق للقبول الرسمي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة شروط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطوَّر.

أن يكون المتقدم سعوديا ويستثنى من ذلك الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة لديها أبناء أو أبناء أرملة سعودية من زوج أجنبي.

أن لا يقل الدخل المحسوب للفرد المتلقي للضمان الاجتماعي المطوَّر عن 1100 ريال للمعيل ونحو 550 ريالاً للفرد.

يجب ألا يمتلك المستحقون للضمان الاجتماعي المطور أي أصول ذات قيمة عالية ، ويجب مراجعة جميع المستندات بشكل دوري حتى استحقاق ومعرفة المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر.

من أهم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور العمل على تحديث كافة البيانات بشكل دوري والعمل على تحديث البيانات والمدخلات بشكل مستمر من أجل العمل على التسجيل الصحيح لكافة البيانات الخاصة بصرف الضمان الاجتماعي المطوَّر.

دعت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية المواطنين إلى إعادة مبالغ المعاش إلى الضمان الاجتماعي المطوَّر ، حيث طالبت من لا يستحق معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر بضرورة إعادة المعاش في حالة عدم استحقاقه. .