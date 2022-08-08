موعد نزول الضمان المطور لشهر شوال 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن يحصلون على الضمان الاجتماعي من الحكومة السعودية و الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية حول التعرف على موعد نزول الضمان المطور لشهر شوال ، وذلك بشكل يراعي نزول الضمان المطور لجميع الفئات المستفيدة من معاشات الضمان الاجتماعي المطور ، تابعوا معنا .

تطوير نظام الضمان الاجتماعي 1444

يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور أحد الأنظمة الجديدة التي صدرت بناءً على المرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 1444/2/4 هـ الذي يضع في مقدمة أهدافه تقديم الدعم الذي يتوافق مع الأسر الأشد فقرًا واحتياجًا في المملكة العربية السعودية، من خلال تحقيق الدعم الكافي الذي يضمن لهم تحقيق الأولويات المعيشية لكل مستحق، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطوير نظام الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق اجتماعي. الحماية، من خلال استهداف الأسر الفقيرة والمحتاجة، من خلال الدعم المادي وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

متى سيخرج الضمان المحدث لشهر شوال 1444

لم يتم تحديد موعد نزول الضمان المطوَّر لشهر شوال 1444 بعد، وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية إلى اقتراب موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي، وهو ومن المقرر أن يكون ذلك خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن صرف رواتب الضمان الاجتماعي سيكون للمستحقين بطريقة أولي ومن تقدموا في المراحل السابقة لكن لم تصل رواتبهم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكنك الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444 بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وفق الخطوات التالية

انتقل إلى نظام الضمان المطور “”.

انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

انقر فوق تسجيل جديد.

أدخل رقم الهوية.

اكتب تاريخ الميلاد.

قم بتعيين وتأكيد كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق.

قبول التعهد والإقرار.

انقر فوق التسجيل.

اتبع التعليمات المطلوبة.

سجل الدخول إلى البوابة الرقمية.

انقر فوق الملف الموحد من شريط الأدوات في الأعلى.

أدخل المعلومات والبيانات المطلوبة.

التحقق من البيانات.

انقر فوق إرسال البيانات

انقر فوق الخيار لملء بيانات المنزل.

أكمل المعلومات المطلوبة، ثم عد إلى واجهة الحساب.

انتقل إلى قائمة البرامج، ثم تقدم بطلب للحصول على البرنامج المناسب.

استعلام عن وضع الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطوّر باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة الاستفسار عن الضمان الاجتماعي.

أدخل البيانات المطلوبة رقم السجل المدني. رقم الضمان الاجتماعي للمستفيد. رمز التحقق في الحقل المخصص لذلك.

انقر فوق خيار “العرض”.

سيتم عرض جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيد من الضمان الاجتماعي.

المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطوَّر

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تحديد فئات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطوَّر والذي يضم العديد من شرائح المجتمع السعودي، ونذكرها من خلال النقاط التالية

جميع المواطنين غير القادرين على العمل سواء بسبب العجز الدائم أو المؤقت.

الأطفال الأيتام.

الأطفال الذين فقدوا والديهم.

الأبناء مجهولي النسب، سواء الأب أو الأب أو الأم معًا.

المرأة السعودية التي ليس لها معيل.

المطلقات أو المهجورات.

زوجة الغائب أو زوجة المفقود.

زوجة مدمن مخدرات.

أرامل.

أبناء السعوديات الأرامل أو المطلقات.

كبار السن الذين يتقدمون في السن ولا يستطيعون العمل سواء كانوا رجالاً أو نساء.

جميع العوائل السعودية التي ليس لها معيل مثل الأسرة المهجورة وعائلات الغائبين والمفقودين وعائلات المدنيين المدنيين.

أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى تعليق معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر. فيما يلي الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر

في حال فقد المستحق أياً من شروط استحقاقه للمعاش.

في حال ثبوت أن الشخص مسجل بمعلومات كاذبة وغير صحيحة سواء عن نفسه أو عن أسرته.

في حالة عدم قيام الشخص بتحديث بياناته الشخصية لمدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إخطاره بتحديث البيانات.

في حالة عدم امتثال المستحق لخطة إعادة التأهيل، إذا كان قادرًا على ذلك.

في حال اتضح للوزارة أن المسحوق لا يبحث عن عمل إذا كان قادراً فعلاً على العمل.

في حالة عدم تسرع المستفيد في البحث عن وظيفة عبر منصات التوظيف التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

في حالة عدم حضور المستفيد التدريب أو عروض العمل التي تناسبه.

في حال اتضح للوزارة أن المستفيد مقيم إقامة دائمة في أحد الملاجئ التابعة للحكومة السعودية.

في حالة تنازل المستفيد عن الضمان الاجتماعي أو وفاة المستفيد.

كم يحصل الفرد من الضمان الاجتماعي المتقدم

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رواتب الضمان الاجتماعي المطوَّر. وأشارت الوزارة إلى أن الراتب المستحق يعتمد على عدد أفراد الأسرة المشمولين بالضمان. فيما يلي جدول يوضح مقدار ما يحصل عليه الفرد من الضمان الاجتماعي المطوَّر لعام 1444

عدد أفراد الأسرة راتب تقاعد حاجز الضمان الاجتماعي عائلة مكونة من شخص واحد 1،000 ريال سعودي 2001 ريال سعودي عائلة مكونة من شخصين 1،285 ريال سعودي 2570 ريال سعودي عائلة مكونة من 3 أفراد 1،570 ريال سعودي 3140 ريال سعودي عائلة مكونة من 4 أشخاص 1،855 ريال سعودي 3710 ريال سعودي عائلة مكونة من 5 أفراد 2،140 ريال سعودي 4280 ريال سعودي عائلة مكونة من 6 أفراد 2،420 ريال سعودي 4840 ريال سعودي عائلة مكونة من 7 أفراد 2،710 ريال سعودي 5420 ريال سعودي عائلة مكونة من 8 أفراد 3،000 ريال 6000 ريال سعودي عائلة مكونة من 9 أفراد 3،280 ريال سعودي 6560 ريال سعودي عائلة مكونة من 10 أفراد 3،560 ريال سعودي 7120 ريال سعودي عائلة مكونة من 11 فردا 3،840 ريال سعودي 7680 ريال سعودي أسرة مكونة من 12 فردًا 4،130 ريال سعودي 8260 ريال سعودي عائلة مكونة من 13 فردًا 4،410 ريال سعودي 8820 ريال سعودي عائلة مكونة من 14 فردًا 4،700 ريال سعودي 9400 ريال سعودي عائلة مكونة من 15 فردًا 5،000 ريال سعودي 10000 ريال سعودي

تواصل مع الضمان الاجتماعي

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من وسائل الاتصال والتواصل مع المستفيدين في المملكة العربية السعودية. فيما يلي أهم طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية

العنوان بالرياض – حي المغرزات طريق الامام سعود الفرعي من الاحد الى الخميس من ٨٠٠ صباحا الى ٢٢٠ ظهرا.

رقم الهاتف الاتصال من الساعة 700 صباحًا حتى الساعة 1100 مساءً على الأرقام التالية الرقم المجاني الموحد 920020301. الرقم المختصر المجاني 19911.

بريد الكتروني [email protected]

التواصل عبر منصة تويتر ““.

التواصل عبر منصة Facebook “”.

خدمة صوتك مسموع للاقتراحات والشكاوى “”.

رابط التسجيل والاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطوَّر

يمكن التسجيل والاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور من خلال الانتقال مباشرة إلى الموقع التالي “” الذي يوفر إمكانية التسجيل والاستعلام وتحديث البيانات المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

وفي الختام تعرفنا على موعد نزول الضمان المطور لشهر شوال 1444 ، حيث يهدف الضمان إلى تقديم الدعم المادي لمختلف الفئات الفقيرة ، و رفع الكفاءة البشرية و لمد يد العون للأسر الفقيرة والمعدمة من مصادر الدخل .