موعد نزول ايفون 14 برو max في السعودية ، تعتبر شركة آبل من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية وتعد اجهزة هواتف آبل من الهواتف ذات الأعلى جودة في جميع انحاء العالم ، وجاءت تلك التسائلات نتيجة الاعلان من قبل شركة Apple مؤخرًا عن iPhone 14 Pro Max ، مما دفع العديد من المواطنبن داخل المملكة بالبحث عن الموعد الذي سيصل به الهاتف ايفون 14 برو max الى الأسواق في المملكة العربية السعوية ، تابعوا معنا .

معلومات حول iPhone 14 Pro max

iPhone 14 Pro max هو الإصدار الجديد من iPhone الذي تصنعه شركة Apple، وأعلنت الشركة عن الهاتف مؤخرًا وتحديداً يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 م، والهاتف حالياً مصنف على أنه أفضل جهاز على الإطلاق من الهواتف الذكية. الأجهزة التي عملت شركة آبل على تصنيعها، لما تتمتع به من مواصفات ومميزات عالية، ولا بد من الإشارة إلى أن iPhone 14 Pro max مصنف على أنه الإصدار المتقدم من iPhone 14 العادي، ومن أبرز مواصفات الهاتف التمتع بشاشة بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وهي شاشة كبيرة LTPO Super Retina XDR OLED.

تاريخ إصدار iPhone 14 Pro Max

تبين أن هاتف iPhone 14 Pro max تم إطلاقه مساء الأربعاء 7 سبتمبر 2022 م حسب ما أعلنته الشركة مؤخرًا، ومن هنا نستنتج أن الهاتف متوفر حاليًا في مختلف الأسواق السعودية باعتباره السابع. من الشهر الجاري سبتمبر هو موعد إعلان شركة آبل عن توفر الهاتف الجديد في مختلف الأسواق العالمية، وليس فقط في أسواق المملكة العربية السعودية. يعتمد الهاتف على iPhone 13 Pro Max الذي أصدرته الشركة سابقًا.

ما هو سعر iPhone 14 Pro max في السعودية

بلغ سعر iPhone 14 Pro max في السعودية حوالي 5700 ريال سعودي، أي ما يعادل 1500 دولار أمريكي، وهو السعر المتوفر في السوق السعودي في الوقت الحالي، مع الأخذ في الاعتبار أن السعر السابق كان مميزًا. سعر هاتف iPhone 14 Pro max بذاكرة تقدر بحوالي 512 جيجا بايت، أما هاتف iPhone 14 Pro Max، بسعر يقدر بـ 5100 ريال سعودي، فقد جاء بذاكرة 256 جيجا بايت تقريبًا، مما يدل على قوة الذاكرة التي يمتلكها يتمتع الهاتف.

ما هي أبرز مواصفات iPhone 14 Pro max

وتجدر الإشارة إلى أن هاتف iPhone 14 Pro max يتمتع بمجموعة كبيرة وعالية من المواصفات عالية المستوى، كان أبرزها ما يلي

حجم الشاشة 7 بوصات، تبلغ نسبة الشاشة إلى الهيكل 88.4٪.

النوع LTPO Super Retina XDR OLED، شاشة تعمل باللمس، 16 مليون لون.

دقة الشاشة 1290 × 2796 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5 9.

عدد وحدات البكسل لكل نقطة 460 بكسل في البوصة.

الحماية زجاج سيراميك مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيت.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، – HDR10، – Dolby Vision، – 1000 شمعة (HBM)، – 1200 شمعة (ذروة.

الكاميرا الخلفية 48 ميجابكسل، 24 مم، فتحة عدسة f / 1.9، فلاش LED (متكيف)، HDR (صورة / بانوراما)

الكاميرا الأمامية مزدوجة 12 ميجا بكسل، 23 ملم، f / 1.9، عدسة (عريضة).

البطارية نوع ليثيوم بوليمر، شحن سريع.

ميزات البطارية شحن سريع / شحن لاسلكي ماج سيف 15 وات.

الطول 7 مم، العرض 77.6 مم، السُمك 7.9 مم (6.33 × 3.06 × 0.31 بوصة).

الوزن 240 جرام (8.47 أوقية).

المستشعرات مستشعر Face ID.

المعالج (CPU) Hexa-core.

معالج الرسومات (GPU) وحدة معالجة الرسومات من Apple.

الحجم العشوائي 6 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت / 256 جيجا بايت / 512 جيجا بايت / 1 تيرا بايت.

الألوان أسود، فضي، ذهبي، بنفسجي غامق.

المادة زجاج أمامي (زجاج غوريلا)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا)، إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

حافظة iPhone 14 Pro max

تقدم Apple دائمًا مع الهواتف المختلفة التي تعمل عليها ؛ صندوق يحتوي على مجموعة من المحتويات المتعلقة بالهاتف والتي لها أهمية كبيرة. وفيما يلي أبرز محتويات صندوق الهاتف الخاص بإصدار iPhone 14 Pro max كما يلي

كابل USB.

سماعة أذن.

دبوس معدني لاستخراج رقائق المحمول.

الهاتف.

دليل المستخدم مع شهادة الضمان.

حافظة لحماية الهاتف.

موعد نزول ايفون 14 برو max في السعودية ، من المعروف ان شركة آبل تسعى دائماً على تطوير أجهزتها لتبقى من اكثر الشركات تصدراً في الأسواق من حيث الجودة والدقة عالية التي تتمتع بها أجهزة آبل ، وياتي ايفون 14 برو max بشاشة بحجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز .