موعد نزول ايفون 14 برو max في السعودية ، من المعروف أن Apple تقدم بشكل عام في كل عام نماذج مختلفة من هواتف iPhone ، ووفقًا لتقارير MacRumors ، نلاحظ أن عام 2022 سيكون رائعًا تمامًا ، لذلك نادرًا ما نجد أن عشاق أجهزة ايفون التي قدمتها Apple يفكرون بالشكل وانما يبحثون عن المواصفات العالية في الاجهزة.

متى ينزل آيفون 14 برو max في السعودية

قامت مجموعة ‘Egyptian Stars’ بتقييم كل تقرير من التقارير المقدمة لوحظ أن هناك 4 أجهزة iPhone سيتم إرسالها هذا العام فإن العام الحالي سيظهر تسليم iPhone 14 في المملكة العربية السعودية وجميع دول الشرق الأوسط، من المهم أن Apple أظهرت أن اليوم هو موعد ظهور iPhone 14 على اطلاع ، حيث ذكرت سابقًا أنه سيتم اطلاق الهاتف يوم الأربعاء فيما يتعلق بعرض 7 سبتمبر 2022 ، وأظهرت بعض المصادر المختلفة أن iPhone 14 الجديد سيتم تسليمه رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة ، 16 سبتمبر 2022.

آيفون 14 برو max

يستقر جميع الخبراء في Apple على قول واحد أنه سيتم تسليم 4 طرازات iPhone 14 ، بما في ذلك طراز Genius الذي تم إجراء بعض التحسينات والتغييرات عليه ، ولكن من بين الأخبار الرهيبة المعلنة التكلفة الباهظة لـ iPhone 14 ، حيث يمكن اعتباره أمرًا طبيعيًا يمكن الوصول إليه في السوق بتكاليف باهظة إلى حد ما ، ومع ذلك فمن المهم جدًا أن عشاق IOS كانوا مخلصين لتسليم iPhone 13 ، لذلك نحن ننتظر تحديثات رائعة في توصيل iPhone 14 ، على الرغم من الطريقة التي كانت تكلفة iPhone SE 2022 معادلة لـ iPhone 13 وفيما يتعلق بالتنفيذ وبعض التفاصيل المتخصصة.

مواصفات آيفون 14 برو max

جاء هاتف ايفون 14 برو بمواصفات عالية وهي على النحو التالي:

لا يأتي الهاتف بشاشة بحجم 5.4 بوصة.

يحتوي كاميرا أساسية جديدة بدقة 48 ميجابكسل.

التكلفة المبدئية لـ iPhone 14:

799 دولارًا أمريكيًا.

779 جنيه إسترليني.

شبكة الاتصالات GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

3 G Band HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz

5 G Band 5G FR1: 450 MHz – 6 GHz , 5G FR2: 24.25 GHz – 52.6 GHz

الشاشة:شاشة من نوع Retina XDR Mini-LED LCD بخاصية اللمس المُتعدد بألوان 1B

حجم الشاشة: 6.7 بوصة

دقة الشاشة :1170 × 2532 بكسل

الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل + 12 ميجا بكسل + TOF 3D LiDAR ، AF ، فلاش LED

الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل بجانب خاصية SL 3D وقياسات حيوية ومُستشعرات العُمق

مميزات الكاميرا فلاش مزدوج LED – بانوراما – HDR

الأبعاد 160.8 × 78.1 × 7.4 ملم

الوزن 164 جم

شرائح SIM 2 شريحة Nano-SIM

البطارية ليثيوم أيون 3115 مللي أمبير – لا تقبل الإزالة – خاصية الشحن السريع

OS IOS 15

المُعالج معالج Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm)

الشرائح Apple A15 Bionic

الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت – 4 جيجا رام

يعتبر آيفون 14 برو max من الاجهزة الخيالية التي ظهرت في الاواني الاخيرة وجاء بمواصفات عالية ويحمل معالج قوي وجاء بأكثر من لون.