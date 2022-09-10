موعد نزول تحديث ios 16 وخطوات التننزيل، تم تنزيل تحديث ios 16 لأحدث اصدار تشغيل خاص بهواتف الايفون، وقد كانت شركه ايفون تصدر كل عام تحديث للهواتف، وكان اخر احدث اصدار هو ios 16 الذي يتميز بالعديد من المزايا المهمة بالاضافة الى القدرات الذكية لاخر اصدار، وتم الاعلان عنه في المؤتمر الذي تم اطلاق فيه ايفون 14 بروماكس الجديد لعام 2022، وهذا الاصدار ios 16 من اهم التحديثات التي انتجت لمستخدمي ايفون حول العالم.

موعد نزول تحديث ios 16

أثناء الاحتفال الذي تم اقامته في كاليفورنيا في عام 2022، و اثناء تنزيل ايفون 14 بروماكس، فقد اعلنت شركه ابل انها ستقوم باطلاق التحديث الجديد ios 16 المخصص لهواتف الايفون في الثاني عشر من سبتمبر المقبل وذلك بمميزات كبيرة، حيث يسهل ويسرع التواصل بفضل النظام الذي يستخدمه، ويتميز بقدرته على ارسال الرسائل و التراجع عن ارسالها والعديد من التحديثات حول شاشه القفل.

مميزات اصدار ابل ios 16

ومن المميزات التي ظهرت لإصدار ios 16 هو نظام الإشعارات وقد ظهر بأكثر من شكل ما بين عرض القائمة بشكل عمودي او موسع او عرض مخفي للقوائم، وتم تطوير طرق للمشاركه وتطوير العديد من مفاتيح المرور والمشاركات العائلية، وتمكين المستخدم من التحكم في اشعارات الشاشه، اضافه الى العديد من المميزات الاخرى الذي يدعمها هذا الاصدار من تسريع للجهاز واضافة قدرات للذاكرة وذاكرة الوصول العشوائي.

خطوات تنزيل اصدار ios 16

لمعرفه خطوات تنزيل تحديث ios 16 الجديد يمكن لآي شخص يمتلك جهاز ايفون ان يقوم بتطوير النظام الخاص به الى نظام ios 16 عن طريق الخطوات التالية:

واحد الدخول الى قائمه الإعدادات في جهاز الايفون الخاص بك.

الدخول الى قائمة الاعدادات والتحديثات.

الدخول الى تحديثات النظام.

قم بالضغط على تنزيل اخر اصدار للجهاز.

من خلاله سيتم تحميل النظام الجديد وتحميله بشكل مباشر على جهازك.

يعتبر التحديث الجديد ios 16 من افضل التحديثات التي انتجتها شركه أيفون لأجهزة مستخدميها، حيث تقوم الشركة باصدار تحديث جديد كل عام لأجهزة ايفون لمستخدمها حول العالم للاستفاده من الميزات والخصائص التي تقدمها الشركه لمستخدميها في 12 سبتمبر.