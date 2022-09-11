موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 2022 وخطوات الاستعلام عن الأهلية ،خلال الأيام القليلة الماضية وبالأخص في اليوم ال10 من شهر سبتمبر لعام 2022م تم إيداع المبالغ المالية الخاصة بالدفعة ال58 من حساب مواطن ،مما أثار الدهشة لدى المواطنين لتأخير موعد الصرف عن الأشهر السابقة بالإضافة الى عمليات الخصم والتخفيض للدعم المالي لبعض الأسر والمستفيدين.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة

يتساءل الكثير مَتَّى سيتم الافراج عن الدفعة الجديدة لحساب المواطن، فِيْ 30 أغسطس تم الإعلان عن صدور نتائج الاستحقاق للدفعة 58. وحدد حساب المواطن خطوات الاطلاع على نتائج استحقاق المستفِيْدين من خلال موقع المواطن. الحساب، لتزويد المواطنين والمستفِيْدين بفوائد البرنامج سهُولة الاستشارة الإلكترونية للحفاظ على سلامة المجتمع واتباع الإجراءات الاحترازية.

رابط للتشاور حول حساب المواطن للدفعة الجديدة

حددت وزارة الموارد البشرية مَوعِد إصدار حساب المواطن للدفعة الجديدة، ومن خلال الحساب الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر لحساب المواطن، تم الإعلان عن بعض الخطوات البسيطة للرجوع إلى السداد الجديد للحساب والمستفِيْد نتائج الأهلية، من خلال الخطوات التالية:

دخول الموقع حساب المواطن.

ثم اضغط للاستعلام عن حساب المواطن

أدخل رقم الهُوية الوطنية.

ثم أضف الكود المرئي.

انقر فوق أيقونة متابعة للاستعلام عن الخدمة لعرض جميع المعلومات المتعلقة بنتائج الدعم والأهلية.

فِيْ حالة الاستحقاق ستظهر مجموعة بيانات للمستفِيْد وهِيْ تاريخ دراسة استحقاق الحساب وجميع بيانات المعالين من العائلة وعددهم وجميع حالات الاستحقاق السابقة للمستفِيْد .

موعد السداد الجديد لحساب المواطن

يعد مَوعِد نزول حساب المواطن للدفعة الجديدة من أهم الموضوعات وأكثرها نقاشًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ومحركات البحث، وفِيْ 10 أغسطس قام حساب المواطن بإيداع الدفعة 57 من دعم المستفِيْدين الذين تم الانتهاء من الطلبات، حيث بلغ عدد المستفِيْدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق فِيْ الدفعة 57 وهِيْ دفعة أغسطس 2022 حوالي 10.9 مليون مستفِيْد، بقيمة 3.6 مليار ريال، واجمالي المبلغ الذي دفعه البرنامج للمستفِيْدين منذ ذلك الحين. إنطلاقه فِيْ ديسمبر 2017 بلغ أكثر من 27 مليار ريال منها 1.133 مليار ريال كتعويض عن مدفوعات سابقة 1444 حتى لا يتوقف الدعم قبل تاريخ الإيداع فِيْ حساب المواطن، ويمكن للمسجلين فِيْ البرنامج معرفة ذلك. المبلغ التقريبي للدعم باستخدام حاسبة حساب المواطن esti يتم إرسالها عبر موقع البرنامج.

وأعلن الحساب الرسمي لبرنامج حسابات المواطنين على موقع التدوين المصغر تويتر، أنه لم يتبق سوى أربعة أيام على إطلاق الدفعة الجديدة 58 فِيْ الرَابِطْ المذكور أعلاه.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 2022 وخطوات الاستعلام عن الأهلية بالإضافة الى توفير الصفحة الإلكترونية الخاصة بالخدمة والتي تزود المستفيدين بكل ما هو جديد حول مواعيد الصرف وتقديم الشكاوي وأرقام للتواصل مع الموظفين.