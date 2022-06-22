موعد نزول حساب المواطن 1443 دفعة شهر يوليو بالميلادي والهجري في الدفعة 56

يعد تاريخ نزول حساب المواطن 1443 برنامج حساب المواطن من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية والذي يقدم مساعدات مالية للمواطنين من أجل تخفيف أعباء الحياة على الأسر ذات الدخل المحدود. احتياجاتهم لهذا سنشرح لكم في السطور القادمة تاريخ حساب المواطن وخطوات الاستعلام عنه من خلال رقم الهوية.

موعد الإفراج عن دفع حساب المواطن 1443 دفعة يوليو

تاريخ إصدار حساب المواطن 1443 هـ: الأحد 11/12/1443 هـ .

تاريخ إصدار حساب المواطن 1443 م: الأحد 10/7/2022 .

أوضح موقع برنامج حساب المواطن على تويتر إمكانية تقديم اعتراض على كل مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 55 من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن على الإنترنت.

حيث أكد أنه سيتم صرف الدفعة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، لكن هذه الدفعة ستوافق الأحد 11/12/1443 هـ من شهر ذي الحجة ، حيث من المتوقع أن يكون سداد المدفوعات. عرض بسبب قدوم عيد الأضحى المبارك ، وسيتم الإعلان عن هذا الأمر رسميًا على صفحة البرنامج على تويتر.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يمكنك من خلال السطور التالية الاستعلام عن حساب المواطن ورقم الهوية باتباع الخطوات التي سنشرحها لك ومنها ما يلي:

أولا تذهب إلى الموقع الخاص برنامج حساب المواطن ثم تقوم بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

يمكنك إضافة رمز التحقق البشري ، والنقر فوق تسجيل الدخول ، ثم النقر فوق استعلام حساب المواطن مع رقم الهوية.

في الخطوة التالية ، تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية ، ثم الضغط على “استفسار” ، وفي غضون ثوانٍ ستظهر لك جميع التفاصيل المتعلقة بحساب المواطن وتوضح أيضًا حالة استحقاق الفرد للدعم.

خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن

أصبح من الممكن الآن بكل سهولة تقديم اعتراض على حساب المواطن باتباع الخطوات التي سنشرحها لك ومنها ما يلي:

تذهب إلى الموقع الخاص حساب المواطن وانقر فوق إدارة الحساب.

بعد ذلك ، تقوم بالنقر فوق حسابي والنقر فوق دعم الأهلية ، وستظهر لك قائمة بالإحالات. في حالة عدم توفر الأهلية ، سيتم توضيح الأسباب. بعد ذلك يتم الضغط على رفع الاعتراض وإضافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ثم الضغط على كلمة إرسال.