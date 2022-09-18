موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2022 ، أثار البحث من قبل الأشخاص المستفدين من الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية حول الموعد الخاص بنزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد ،وبحسب مصدر رسمي ، فإنهم يعملون بأسرع ما يمكن على استكمال القرار بشأن جميع الطلبات ، وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن نتائج الجدارة على دفعات كما تقرر سابقًا ، وإلى المتقدمين ، وسيتم إرسال رسائل نصية ، للحق الجديد في راتب الضمان الاجتماعي المتقدم المسجل في منصة الحماية والدعم الاجتماعي ، وفق آلية دفع رواتب الضمان المتقدمة ، تابعوا معنا .

موعد نزول وديعة راتب الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر 2022

يتم صرف وديعة راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر فِيْ صباح يوم الأحد الثاني من أكتوبر 2022 والذي يوافق اليوم السادس من شهر ربيع الأول من عام 1444. تم تسجيلهم على منصة الحماية والدعم الاجتماعي، ويجب الإشارة إلى ذلك. تم تمديد فترة التسجيل فِيْ الضمان المطور حتى نهاية أكتوبر 2022، بدلاً من التاريخ السابق الذي تم التخطيط له فِيْ مايو 2022، ويتم التسجيل بنفس الآلية السابقة، وسيتم إرسال رسائل نصية إلى هُواتف المتقدمين للأهلية، ولكن فِيْ حالة رفض قبول الأهلية، يمكن تقديم طلب للطعن فِيْ نتيجة الأهلية فِيْ غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.

شروط استحقاق الراتب الجديد التي وضعها الضمان الاجتماعي 1444

قام الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإتاحة هذه الخدمات للمستفِيْدين من التأمين، حيث أن الوزارة هِيْ المسؤولة عن تقديم الخدمة والحماية الاجتماعية للمستحقين والمستفِيْدين، وهم الفئات المحتاجة والمستفِيْدين من التأمين. أول من حضر. تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى المساعدة فِيْ توفِيْر حياة كريمة لفئات محدودة.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي بتحديث بياناتهم، وذلك للحيلولة دون توقف صرف رواتبهم ومزاياهم، وكذلك إضافة البيانات الجديدة، والتأكد من أن البيانات الجديدة صحيحة. يصحح ويتكيف مع الواقع الحالي، ويتم التأكد من ة البيانات قبل تحديثها.

شروط الأهلية للمجموعات المستفيدة من الدعم

الأيتام الأيتام.

المواطنون الذين لا يستطيعون الفوز.

من بلغ سن الشيخوخة.

تترك المرأة أرملة ومطلقة دون معيل للأسرة.

فئات المواطنين محدودي الدخل.

قيمة راتب الضمان الاجتماعي حسب عدد أفراد الأسرة

يتساءل المواطنون دائما عن قيمة الراتب الذي تصرفه أمانة الموارد البشرية لفئات المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي، حيث يتم تحديد الراتب حسب عدد أفراد أسرة المستفِيْد، وكذلك حسب دخل الأسرة. لجميع الشركات التابعة لها وفق برنامج الحماية الاجتماعية الجديد المطور.

مبادئ حقيقية حكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً من ذوي الدخل المحدود

وتجدر الإشارة إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفِيْن. الأسر المحتاجة، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تطوير نظام الضمان الاجتماعي، بدء التسجيل فِيْ تطوير برنامج جديد للضمان الاجتماعيايضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

فِيْما يتعلق بمجال الإسكان، أنت. منصة دعم الإسكان ودورها الفاعل فِيْ المشاريع والمخططات الإسكانيةايضا برامج قروض الإسكان المدعومةأما بالنسبة للأسر الريفِيْة وربات البيوت، منبر الدعم الريفِيْ لتحقيق التنمية المستدامة لسكان الريفايضا منصة الثروة الحيوانية لدعم صغار المزارعينكلها جهُود جديرة بالثناء تبذلها الحكومة السَعُودِيْة بأوامر وتوجيهات ملكية تجاه مواطنيها.