موعد نزول رواتب المتقاعدين 1443 لهذا الشهر يونيو 2022 عداد نزول رواتب المؤسسة العامة للتقاعد

يعتبر موعد نزول رواتب المتقاعدين 1443 لهذا الشهر ، يونيو 2022 ، رواتب المتقاعدين لشهر شوال ، من التواريخ التي يتم البحث عنها بكثافة كبيرة ، نظرا لحاجة هذه الفئات من المتقاعدين إلى رواتب كبار السن والمتقاعدين بسبب الإصابة أو المرض أو الإعاقة ، وتقدم الحكومة في المملكة العربية السعودية كل الدعم كما تحرص على تقديم البرامج المساندة اللازمة لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

كم يتبقى لرواتب المتقاعدين في السعودية من أكثر الكلمات بحثا عبر محرك بحث جوجل ، وما هي شروط استحقاق معاش التقاعد؟ كما حددت وزارة المالية مواعيد جميع الرواتب لتسهيل المستفيدين ، وسنعرض عليكم في هذا المقال وعبر موقع الثقافني موعد صرف رواتب المتقاعدين بالهجري والميلادي وكاونتر الحسابين. نزول الراتب بالثانية.

موعد إحالة رواتب المتقاعدين إلى التقاعد 1443

كما ذكرنا لكم في بداية هذا المقال أن وزارة المالية في المملكة العربية السعودية قد حددت مواعيد الرواتب في المملكة حتى تكون معروفة للجميع ، ولا يمكن تغيير موعد الصرف إلا بالتزامن مع مسؤول عطلة في المملكة ، وفي هذه الحالة قد يتقدم التاريخ إذا صادف يوم التبادل يوم الجمعة لاستبداله يوم الخميس ، أو قد يتأخر التاريخ بيوم إذا صادف يوم التبادل يوم السبت ليحل محله يوم الأحد.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يونيو 2022

ومن المقرر صرف معاش التقاعد المدني والعسكري رواتب الهيئة العامة للتقاعد في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي. وعليه يتم صرف رواتب المتقاعدين عن شهر شوال 1443 يوم الأحد 27/11/1443 هـ الموافق 26/6/2022 م.

