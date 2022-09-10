موعد نزول فيلم كونان 25 في السعودية، يعد فيلم كونان 25 من الأفلام التي لاقت على إهتمام واسع وكبير من قبل الكثير من الأشخاص، كما وتم ترجمته الى عدة لغات مما لاق فيلم محقق كونان على عدد ضخم جدا من المشاهدات، حيث أخذت السينما السعودي حقوق عرض فيلم كونان 25 في السعودية، والجدير بالذكر أن فيلم كونان 25 من الأفلام الكرتونية الأنمي المليئة بالمغامرات والاكشن.

المحقق كونان

قبل الحديث عن موعد طرح فيلم Conan 25 في السعودية لابد من التعرف على Detective Conan أو Detective Conan أو Detective Conan وهي من أشهر مسلسلات الأنمي في العالم، حيث تدور أحداث المسلسل بشكل أساسي. حول شخصية كونان وذكائه في حل القضايا والجرائم، حيث تبدأ القصة مع الشاب شينيتشي كودو بعد أن طاردته عصابة الرداء الأسود وحولته إلى طفل صغير، مما جعله يغير اسمه إلى كونان، ويتابع آثار هذه العصابة من أجل العودة إلى طبيعتها. بلغ عدد حلقات الأنمي حتى الآن حوالي 1055 حلقة، وهو أنمي مستمر بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى أن المسلسل يستقبل عددًا من الأفلام مع قصة جانبية عن قصة المسلسل الأصلي.

متى سيطرح فيلم Conan 25 في السعودية

يرغب العديد من متابعي أنمي المحقق كونان في السعودية في معرفة موعد عرض فيلم كونان 25 في المملكة العربية السعودية، حيث تم طرح الفيلم سابقًا في المملكة العربية السعودية في 25 أبريل 2022، مترجمًا إلى عدة لغات من بينها العربية، ويمكن مشاهدته على تطبيقات الأفلام في المملكة العربية السعودية.

موعد عرض فيلم كونان عروس الهالوين في السعودية

سيتم عرض فيلم Detective Conan، The Halloween Bride، في دور السينما السعودية قريبًا، ولم يتم تحديد موعد محدد لعرضه أو حجز التذاكر، وفقًا لفوكس سينما. في المملكة العربية السعودية عبر الرابط المباشر “”.

فيلم كونان السينما السعودية

على الرغم من عدم تحديد موعد إطلاق فيلم Conan 25 في السعودية، إلا أنه من المتوقع طرحه قريبًا في دور السينما في المملكة العربية السعودية، حيث تعد أفلام المحقق كونان من بين الأفلام المتوقعة في دور السينما السعودية للعديد من الفئات العمرية في المملكة العربية السعودية، باعتبار أن المحقق كونان مناسب للمشاهدة العائلية وخالي من المشاهد غير اللائقة.

قصة فيلم كونان 25 فخر شيبويا

القصة المثيرة للفيلم تجعل العديد من محبي المحقق كونان يتساءلون متى سيتم عرض فيلم كونان 25 في السعودية، حيث يدور الفيلم حول حفل زفاف ميواكو ساتو، محقق قسم شرطة طوكيو. يدخل العرس مجرم ويبدأ إطلاق نار، مما تسبب في إصابات كثيرة للحضور، حيث تصادف وجود المحقق كونان مع رفاقه في الحفلة، ويعمل كونان مع بقية الأصدقاء لاكتشاف المجرم والقبض عليه.

قائمة أفلام المحقق كونان

في سياق متصل بالحديث عن موعد طرح فيلم كونان 25 في السعودية، يمكننا الانتقال للحديث عن الأفلام التي حصلت عليها سلسلة كونان منذ إطلاقها، ويمكن ترتيبها ضمن القائمة على النحو التالي

فيلم العد التنازلي لسكاي سكريبر 1997.

فيلم الهدف الرابع عشر 1998.

فيلم، ساحر القرن الماضي، 1999.

فيلم “سجينة في عينيها” 2000

فيلم العد التنازلي إلى الجنة 2001.

2002 بيكر ستريت فانتسي.

فيلم Crossroads in the Old Capital 2003.

فيلم ساحر السماء الفضية 2004 م.

فيلم إستراتيجية ما وراء الأعماق 2005 م.

فيلم وداع المباحث 2006.

فيلم علم القراصنة في عرض المحيط 2007.

فيلم كامل لحن الرعب 2008 م.

فيلم The Black Stalker 2009.

فيلم The Lost Ship in the Sky 2010.

فيلم 15 دقيقة من الصمت 2011.

فيلم المهاجم الحادي عشر 2012.

عين خفية في البحر البعيد 2013.

فيلم لوبين الثالث ضد المحقق كونان 2013.

فيلم Sniper نهاية عام 2014.

اختفاء كونان إيدوغاوا وأسوأ يومين في التاريخ 2014.

فيلم The Infernal Sunshine 2015 مترجم

فيلم The Darkest Nightmare 2016.

فيلم The Shrinking Detective 2016.

فيلم The Scarlet Love Letter 2017.

فيلم Zero Case 2022.

فيلم قبضة الياقوت الأزرق 2022.

فيلم عروس شيبويا 2022.

من المتوقع وصول فيلم كونان 25 في السعودية قريبا، مما تساءل الكثير للتعرف على موعد نزول فيلم كونان 25 في السعودية، حيث لم يتم الإعلان حتى هذه اللحظة عن الموعد الرسمي لنزول فيلم كونان 25 في السعودية