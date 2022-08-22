موعد نزول فيلم ون بيس الجديد 2022 ، تسائل الكثير من الأشخاص داخل الوطن العربي حول أهم المعلومات التي تتعلق بأحد أشهر المسلسلات اليابانية على مر الدراما اليابانية ، ويعد مسلسل ون بيس من أقوى وأشهر المسلسلات اليابانية ، كم أن المسلسل One Piece حاز على ملايين المشاهدين والمتابعين من مختلف دول العالم ، فهو أشهر مسلسلات الأنمي في الوطن العربي ، تابعوا معنا لمعرفة تاريخ نزول فيلم ون بيس الجديد 2022 .

فيلم من قطعة واحدة ويكيبيديا

أهم المعلومات المتعلقة بالفيلم الجديد ون بيس 2022 هي الآتي

اسم الفيلم بالعربية One Piece Red.

الاسم الانجليزي قطعة واحدة حمراء.

النوع فيلم مغامرات – فيلم كوميدي – أنمي ومانجا – مغامرات.

مدة العرض 115 دقيقة.

اللغة الأصلية اليابانية.

بلد الانتاج اليابان.

المخرج جورو تانيجوتشي.

السيناريو كورويوا تسوتومو.

الأصوات مايومي تاناكا – كازويا ناكاي – أكيمي أوكامورا – كابي ياماغوتشي – هيرواكي هيراتا – إيكوي أوتاني – يوريكو ياماغوتشي – كازوكي ياو.

الشركة المنتجة Toei Animation.

الإيرادات حتى الآن 8 مليارات ين.

الإيرادات في اليابان 63 مليون دولار.

قصة الفيلم الجديد ون بيس 2022

تدور أحداث فيلم One Piece الجديد حول جزيرة تقيم فيها المغنية الشهيرة أوتا، المغنية التي تقيم العديد من الحفلات وهي تخفي هويتها، لكنها في عالم آخر تقرر الظهور بشخصيتها الحقيقية في حفل موسيقي، وأثناء انتظارها. الحفلة كان الجميع ينتظرون أوتا، وتحديداً القراصنة المتحمسين والبحرية. ، بالإضافة إلى طاقم سترو هات، وعندما تظهر كشخصيتها الحقيقية، اتضح أنها ابنة شانكس ذات الشعر الأحمر.

موعد إصدار فيلم One Piece الجديد 2022

كان الإصدار الأول لفيلم One Piece الجديد “One Piece Red” في اليابان في 6 أغسطس 2022 م، حتى تقرر عرض المسلسل في العديد من البلدان على النحو التالي

صدر في اليابان 6 أغسطس 2022.

تاريخ الإصدار في فرنسا والمغرب والجزائر 10 أغسطس 2022.

صدر في تايلاند 25 أغسطس 2022.

تاريخ الإصدار في المملكة العربية السعودية والعراق والكويت 3 نوفمبر 2022.

شخصيات الفيلم الجديد ون بيس 2022

شخصيات ون بيس هي كما يلي

القرصان

جول دي روجر.

سيلفر رايلي.

كوزوكي أودين.

طاقم قبعة القش هم

ينمو.

يوسوب.

سانجي.

المروحية توني توني.

نيكو روبن.

فرانكي.

بروك.

جيمبي.

قراصنة اللحية البيضاء هم

Portgas de es.

ماركو فينيكس.

القراصنة ذو الشعر الأحمر هم

السيقان.

بين بيكمان.

قراصنة بلاكبيرد هم

مارشال د.

كايدو.

قراصنة شارلوت لينلين

شارلوت لينلين.

شارلوت كاتكوري.

قراصنة الشرق الأزرق هم

ألفيدا.

عربات التي تجرها الدواب المهرج.

كابتن كورو.

دون كريج.

أورلينج.

قراصنة جراندلاين هم

وابول.

ماتشيرا.

شوجو.

بيلامي.

ماكر.

القوات البحرية

أكينو.

كايدو.

فوجيتورا.

المدخن.

الأعضاء الحاليين

إدوارد ويبل

دراكولا ميهوك

بارثولوميو كوما

بوا، هانكوك

عربات التي تجرها الدواب المهرج

الأعضاء السابقون

جيكو موري

جيمبي

تمساح

مارشال دي تك

دون كيشوت دوفلامينجو

ترافالغارلاو.

حسابات رسمية من قطعة واحدة

يمكن الوصول إلى حسابات One Piece الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي مباشرة من خلال النقاط التالية

حساب One Piece Instagram ““.

حساب One Piece Facebook ““.

حساب One Piece Twitter ““.

موعد نزول فيلم ون بيس الجديد 2022 ، يهد فيلم ون بيس الجديد هو أقوى واكبر المسلسلات التي تتعلق بجانب الرسوم المتحركة ، وهو ما يميزه القصة التي يجسدها ، ويحتوي على شخصيات مبتكرة قادرة على جذب المشاهد ، وحسابات رسمية من قطعة واحدة .