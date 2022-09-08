موعد نزول مانجا بوروتو الفصل 72، يعد فيلم مانجا بوروتو الفصل 72 من الأفلام التي لاقت إهتمام واسع وكبير في الوطن العربي، حيث أنه يعتبر من الأفلام الكرتونية التابعة الى المغامرات والأكشن، استطاع الفيلم نزول مانجا بوروتو على تحقيق نسبة عالية جدا من المشاهدات مما قام مؤلف الفيلم بإصدار الأخير لنزول مانجا بوروتو الفصل 72، كما و تسائل الكثير للتعرف على موعد نزول مانجا بوروتو الفصل 72.

موعد نزول مانجا بوروتو الفصل 72

من المفترض أن يتم الإعلان عن موعد نزول مانجا بوروتو الفصل 72 في العشرين من شهر سبتمبر لعام 2022، عبر التوقيت التالية:

وقيت المحيط الهادئ – 8 صباحًا

التوقيت الشرقي – 11 صباحا

والتوقيت البريطاني – 4 مساءً

التوقيت الأوروبي – 5 مساءً

توقيت الهند – 8:30 مساءً

وتوقيت الفلبين – 11 مساءً

توقيت أستراليا المركزي – 12:30 صباحًا

تسريبات مانجا بوروتو الفصل 72

نشرت بعض التسريبات الخاصة بفيلم مانجا بوروتو الفصل 72، أخرج أمادو أخيرًا مفككات الشفرات لأنه كان يخشى على حياته ، وحسب التسريبات تقول بان

Code سيقوم ببناء جيش كبير وقوي

سيتم إخطار شيكامارو بأن لديهم مكالمة واردة من أمادو

يتجادل عايدة وأمادو من أجل العودة الى كونوها .

لم تتمكن عايدة من الوصول الى كونها مما يصيبها نوع من الإحباط الكبير

أبطال مانجا بوروتو الفصل 72

شارك في مسلسل مانجا بوروتو الفصل 72 العديد من الشخصيات والممثلين الكبار والذي كان لهم دور كبير وبارز في نجاح العمل الفني، وجعله من المسلسلات التي لاقت على اهتمام كبير من قبل الكثير من الأشخاص ومن ابرز أبطال مانجا بوروتو الفصل 72:

أوكيو كوداتشي.

ميكيو ميكيموتو.

ياسوهارو تاكاناشي

ناروتو أوزوماكي

نارا شيكامارو

سارادا أوتشيها

كونوهامارو ساروتوبي

إينوجين ياماناكا

أوتشيها ساسكي

يعد مانجا بوروتو الفصل 72 من الأفلام التي لاقت على إهتمام واسع من قبل عشاق أفلام الأنمي كما وشارك في هذا العمل الفني العديد من الشخصيات البارزة، كما سيكون موعد نزول مانجا بوروتو الفصل 72، في العشرين من شهر سبتمبر.