موعد نزول مسلسل اسمعني ، لقد إنتشر مؤخرا خبر حول متى ينزل مسلسل اسمعني ، وقد لوحظ متابعة واسعة من قبل المعجبين في الوطن العربي ، وهو من الأعمال التي ينتظر الكثير من الأشخاص عرض المسلسل على شاشات التلفاز كونه أذهل الجمهور منذ عرض

إعلاناته الأولى، حيث يعد من ضمن المسلسلات التركية التي تم عرضها خلال موسم الصيف ومنذ عرضه حاز على نسبة المشاهدة عالية ، تابعوا معنا

سلسلة دوي بني

مسلسل دوي بني مسلسل تركي يندرج تحت فئة الأعمال الرومانسية التي تحمل الإثارة والتشويق. تم عرض المسلسل مؤخرًا على قناة Star TV التركية. تمت ترجمة الحلقات التي تم إصدارها حتى الآن إلى اللغة العربية، وحققت الحلقات نسبة مشاهدة عالية جدًا تجاوزت الملايين. مما جعل المسلسل يتصدر قائمة مسلسلات موسم الصيف، لذا يتوقع الجمهور استمرار المسلسل حتى نهاية الموسم.

متى سيخرج مسلسل أسماءني

تم طرح المسلسل التركي دوي بني منذ الخميس 7 يوليو 2022 على قناة ستار تي في التركية، وترجمته المواقع العربية التي تعرض المسلسلات التركية المترجمة إلى اللغة العربية، وحتى الآن 4 حلقات كاملة من المسلسل. مع حلقة أسبوعية، مدة الحلقة أكثر من ساعتين.

موعد عرض مسلسل “سمني”

ويعرض مسلسل أسمعني التركي كل يوم خميس الساعة 800 مساء بتوقيت تركيا والسعودية عبر قناة ستار تي في التركية. قصة حب.

قصة مسلسل “سمني”

تدور قصة مسلسل “أسماءني” في إطار من الإثارة والتشويق حول حادث مأساوي تعرضت له طالبة بالثانوية تدعى “إكيم”، حيث صدمت سيارة صديقتها “ملتم” وهي في طريقها إلى المدرسة. وينتمي المسلسل إلى فئة سلسلة شباب المدارس الثانوية التي تتناول الأحداث بين الشباب والفتيات داخل مدرسة ثانوية، وهناك الكثير من الخلافات والقصص بين الأصدقاء والمعلمين، وتتبع الأحداث.

اسماء ابطال المسلسل اسمعوني

يضم مسلسل أسماني مجموعة من الممثلين الشباب في تركيا، وفيما يلي نعرض لكم أسماءهم

كانر توبكو باسم Kanat Junay.

ربيعة سويتورك باسم أخيم يوليوس.

برك حكمان سليم بندر.

بوراك خان عزيز جناي.

إيجي كوكينلي في دور بحر.

سمية أيدوغان بدور ميليسا.

هيلين كانديمير بدور ليلى.

دورول بازين في دور فكرت.

مراد دالتابان في دور رضا.

ليليز أكايا As Sona.

إيتاك أوسون مثل خليل.

ألبرت أتاك سليمان.

فريدة شتاين مثل نيسي.

بدر بدر في دور حسن.

حمدي ألب في دور سلجوق.

أوتكو كوسكون باسم أوزان يلماز.

طه بورا القوجة في دور بكير.

إليف كاتشمان مثل هاتيس.

بيديا إنير مثل سكران.

Gökçe Gunes Dogrosos As Ayesha.

ملتم أكشول في دور هذال.

ياسمين بيركيش مثل ناس.

سينا جينستورك مثل سيدا.

Cemre Ozsicman في دور Amina.

ديلارا سومبل بدور آيس.

عزة يوكسك مثل سنغوز.

إبراهيم يلدز في دور دغان.

رابط مشاهدة مسلسل “سمني”

يمكنكم مشاهدة المسلسل التركي “Asma’ni” مترجم للغة العربية من خلال الرابط التالي “”، حيث توفر منصة قصة حب عربية أنجح المسلسلات التركية المترجمة إلى العربية بجودة عالية ودقة عالية، و 4 حلقات من المسلسل. تم إصدارها حتى الآن، يمكنك مشاهدتها من خلال الرابط السابق.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الموعد نزول مسلسل اسمعني التركي والذي حاز على اعجاب الكثير ، و رابط مشاهدة مسلسل “سمني” ، و اسماء ابطال المسلسل اسمعوني ، و قصة مسلسل “سمني” ،