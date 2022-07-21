موعد نزول مكافأة التفوق جامعة أم القرى 1444 ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول التعرف على مكافأة التفوق جامعة أم القرى ، ويعد ذلك الخبر من الاخبار التي تثير إهتمام الكثير في الأيام الاخيرة ، والمكافأة التي يتلقاها الطلاب عبر جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، حيث تعطى المكافئة من قبل الجامعة بشكل سنوي للطلبة والطالبات الذين استطاعوا استيفاء جميع المعايير التي أعلنتها الجامعة ، تابعوا معنا .

جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية

تعتبر جامعة أم القرى أول جامعة تأسست في المملكة العربية السعودية. تضم أكثر من 35 كلية في مسارات مختلفة. تتميز بوجود عدد كبير من البرامج التدريبية التي جعلتها من أوائل الجامعات محلياً وعالمياً. تستقبل جامعة أم القرى سنويا عددا كبيرا من خريجي الثانوية العامة وفق شروطها الخاصة.

متى تخرج جائزة التميز جامعة أم القرى

لم تحدد جامعة أم القرى بعد موعد منح الجائزة للتميز، لكنها أكدت أن الجائزة ستصرف لحساب الطالب خلال الفترة من 25 إلى 30 من كل شهر ميلادي، للطلبة المستوفين لشروط الالتحاق بالجائزة. الحصول على الجائزة التي سبق أن حددتها جامعة أم القرى.

شروط جائزة التميز بجامعة أم القرى 1444

حددت جامعة أم القرى شروط جائزة التميز وهي كالتالي

يجب أن يحضر الطالب إلى المدرسة خلال ساعات الجامعة.

الجنسية السعودية للطالب.

أن يكون الطالب مسجلاً في جميع مقرراته.

أن يكون الطالب من المبتعثين الرسميين من خارج المملكة.

أن لا يقل المعدل التراكمي الجامعي للطالب عن (1) من (5).

يتم صرف الجائزة خلال برنامج الدراسة.

متى تتوقف جائزة التميز بجامعة أم القرى

يوقف إيداع جائزة التميز للطلاب بجامعة أم القرى في الحالات الآتية

عندما ينتهي الطالب من الفترة العادية.

إذا تم تجاوز مدة البرنامج الدراسي المحدد من قبل الجامعة.

في حالة تأجيل الفصل الدراسي أو الاعتذار عن الفصل الدراسي.

عندما يترك الطالب الدراسة فجأة.

رابط جامعة أم القرى الرسمي

يتم الوصول إلى رابط الموقع الرسمي لجامعة أم القرى ويمكن الاطلاع على نظام المكافآت الخاص بها، مع إمكانية طرح العديد من الاستفسارات التي يحتاجها الطالب، بالإضافة إلى أن الموقع يزود الطالب بمعلومات كاملة و بيانات عن الكليات والتخصصات التي تضمها الجامعة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول موعد نزول مكافأة التفوق جامعة أم القرى 1444 ، و شروط جائزة التميز بجامعة أم القرى 1444 ، و متى تخرج جائزة التميز جامعة أم القرى و متى تتوقف جائزة التميز بجامعة أم القرى .