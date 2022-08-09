موعد نزول مكافأة الكلية التقنية 1444 ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول معرفة خطوات الاستفسار عن مكافأة الكلية التقنية ، ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إهتمام الكثير ، والمكافأة التي يتلقاها الطلاب عبر الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية، حيث تعطى المكافئة من قبل الكلية التقنية بشكل سنوي للطلبة والطالبات الذين استطاعوا استيفاء جميع المعايير التي أعلنتها الكلية التقنية ، تابعوا معنا .

الكلية التقنية السعودية

الكلية التقنية السعودية، إحدى الكليات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، هي مؤسسة سعودية تقدم برامج تدريب فني ومهني للذكور والإناث، لتلبية احتياجات سوق العمل الكمي والنوعي. كما أنها الجهة الحكومية المعنية بالتدريب الفني والمهني في المملكة العربية السعودية منذ عام 1400 هـ / 1980 م، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 268 بتاريخ 14 شعبان 1428 هـ لإعادة تنظيمه وتحديد مهامه وأهدافه. جدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم العديد من البرامج التدريبية في منشآتها التدريبية، بما في ذلك الكليات والمعاهد الفنية، وكذلك في المعاهد المؤسسية الاستراتيجية، والكليات التقنية الدولية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية في منشآت التدريب الخاصة، و برامج دعم مجتمعية مرنة. يبلغ إجمالي عدد منشآت مؤسسة التدريب التقني والمهني 260 منشأة تغطي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

جائزة الكلية التقنية

تسعى الكلية التقنية في المملكة العربية السعودية إلى تشجيع الطلاب المقيدين بها للحصول على التدريب والتعليم الفني، من خلال منحهم مبالغ مالية كمكافآت مالية على أساس شهري، وتحديداً في نهاية كل شهر هجري خلال الفترة الأكاديمية. . حيث يحصل الطالب على مبلغ مالي قدره 1،000 ريال سعودي شهريًا، وفقًا لعدد من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون، على أن يتم خصم عشرة ريالات من الجائزة من أجل المساهمة في صندوق الكلية التقنية للمتدربين.

متى يصرف راتب الكلية التقنية 1444. تقطع

أوضحت الكلية التقنية الحالات التي يتم فيها قطع الراتب الذي حصل عليه الطالب خلال سنواته الدراسية بالكلية التقنية، وتتمثل هذه الحالات في السطور الموضحة أدناه

إذا كان الطالب غير سعودي. ويستثنى من ذلك من كانت له أم سعودية.

إذا اعتذر الطالب عن عدم إكمال العام الدراسي. يتم دفعها مرة أخرى في حال أكمل الطالب سنواته الأكاديمية.

إذا استمر الطالب في الكلية لمدة أطول من المدة المسموح بها.

إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أقل من 2 من 5.

في حالة انتماء الطالب إلى نظام تدريبي آخر في نفس الفترة.

إذا كان الطالب يعمل في الجهات الحكومية.

إذا كان الطالب موظفًا جامعيًا.

شروط الحصول على جائزة الكلية التقنية 1444

وافقت الكلية التقنية على بعض الشروط للمتقدمين لتسلم الجائزة الممنوحة للمتقدمين، لأن الغرض من منح هذه الجائزة هو تحفيز الطلاب للوصول إلى أعلى الدرجات، وهذه الشروط هي كما يلي

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو تحمل أمهاته الجنسية السعودية.

أن يحصل الطالب على أعلى درجات التميز الأكاديمي في جميع المواد الأكاديمية.

أن يكون الطالب شخص يحب المساعدة وقادر على مساعدة زملائه.

الالتزام بمواعيد المحاضرات مع العلم أن التأخير المتكرر يعرض حامله للمسألة القانونية.

في نهاية العام الدراسي، يجب على الطالب الحصول على 4.75 من العلامة من إجمالي 5 نقاط.

يجب على الطالب حضور عدد معين من الساعات خلال الفصل الدراسي. في حالة عدم حضور الطالب فقد يؤدي ذلك إلى رفض منحه ودخوله للامتحان.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد تعرض لأية مخالفات قانونية أو أخلاقية داخل الجامعة أو خارجها.

موعد إخلاء سبيل مكافأة الكلية التقنية 1444

وأوضحت الكلية التقنية أن موعد الجائزة سيكون في نهاية كل شهر هجري في حساب الطالب المنتسب للكلية التقنية، بعد استيفاء جميع الشروط التي تعلنها الجامعة.

الاستعلام عن مكافأة الكلية التقنية 1444

فيما يلي خطوات الاستعلام عن مكافأة الكلية التقنية لعام 1444 هـ

الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني مباشرة.

اضغط على بوابة رايات.

اضغط للاستفسار عن معلومات البطاقة المصرفية للمتدرب.

أدخل البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية. رقم التدريب. انقر فوق “بحث”.



سيتم نقلك إلى صفحة جديدة تحتوي على تفاصيل المكافأة.

دخول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

فيما يلي خطوات تسجيل الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

قم بزيارة موقع مؤسسة التدريب الفني مباشرة.

اضغط على البوابة من مقدمة الموقع.

اختر مدربين أو متدربين من قائمة الخدمات.

انقر فوق الخدمة الذاتية.

أدخل البيانات المطلوبة ومنها اسم االمستخدم. كلمه السر.

تسجيل الدخول.

أفضل التخصصات الكلية التقنية

تقدم الكلية التقنية العديد من التخصصات للطلبة المسجلين في المملكة العربية السعودية، حيث تستمر مدة الدراسة عامين كاملين، ليحصل الطالب على دبلوم في تخصص معين، وفيما يلي أفضل التخصصات من الكلية التقنية 1444 هـ

تخصص تكنولوجيا الشبكات.

متخصصة في إدارة أنظمة الشبكات.

تخصص البرمجيات.

تخصص تكنولوجيا الحاسوب.

تخصص تكنولوجيا الإدارة.

صيانة الطائرات العسكرية.

تخصص في التكنولوجيا الكهربائية.

التفتيش المتخصص وتكنولوجيا السلامة.

تخصص المحركات والمركبات.

صيانة الطائرات المدنية.

تخصص تكنولوجيا الإنتاج.

التخصص في السياحة والضيافة.

تخصص محاسبة.

التخصص في إدارة المكتبات.

متخصصة في إدارة أنظمة الشبكات.

متخصصة في الوسائط المتعددة ورسومات الويب.

تخصص تصميم الأزياء.

متخصصون في خياطة وتفصيل الملابس.

متخصصة في العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل.

تخصص العناية بالشعر.

تخصص تسويق.

فروع الكلية التقنية بالمملكة

تنتشر فروع الكلية التقنية في العديد من مدن المملكة العربية السعودية، ومن أهم فروعها

الكلية التقنية بجدة.

الكلية التقنية بالقويعية.

كلية الخبر التقنية.

كلية النماص التقنية.

الكلية التقنية بالخرج.

الكلية التقنية بوادي الدواسر.

الكلية التقنية بالقريات.

الكلية التقنية بالمدينة المنورة.

كلية الوجه التقنية.

الكلية التقنية بالمجمعة.

الكلية التقنية بمكة المكرمة.

كلية القطيف التقنية.

الكلية التقنية بالأحساء.

كلية عنيزة التقنية.

كلية الجعيمة التقنية (إتقان)

الكلية التقنية بالرياض.

طرق التواصل مع الكلية التقنية

توفر المؤسسة العامة للتدريب والتعليم الفني العديد من الطرق للتواصل مع الكليات التقنية المنتشرة في المملكة، ومن أبرزها ما يلي

رقم الهاتف 0112896664.

البريد الإلكتروني .

البريد الإلكتروني لكليات التقنية ““.

الموقع الرسمي يمكن الوصول إليه “”.

التواصل مع الصفحة الرسمية للمؤسسة عبر منصة تويتر ““.

التواصل مع الصفحة الرسمية للمؤسسة من خلال منصة “Instagram”.

تواصل مع الصفحة الرسمية للمؤسسة عبر منصة التوظيف LinkedIn “”.

رابط إلى منصة رايات لخدمات المتدرب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

يمكنك الذهاب إلى رابط المنصة لخدمات المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مباشرة “” للحصول على جميع الخدمات التي أطلقتها المؤسسة لخدمة المتدربين في الكليات التقنية بالمؤسسة.

في الختام تحدثنا لكم عبر السابق حول موعد نزول مكافأة الكلية التقنية 1444 ، ووضحنا شروط الحصول على مكافأة الكلية التقنية، وتحدثنا عن فروع الكلية التقنية ، وأهم التخصصات التي تتضمنها ، ورابط منصة رايات التي تعتبر الوجهة الإلكترونية التي تخدم المتدربين والمتدربين بالكلية التقنية.