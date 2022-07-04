موعد نهائي كأس الرابطة بين فيوتشر وغزل المحلة

يعرض لكم موقع “كورة 365” موعد المباراة النهائية لكأس الدوري المصري بين فريق كرة القدم الأول لنادي المستقبل ونظيره غزل المحلة.

أقيمت بطولة كأس الدوري المصري للمرة الأولى، حيث تمكن الثنائي المستقبل وغزال المحلة من تحديد التأهل للنهائي.

تمكن فريق Future Club الأول لكرة القدم من تحديد التصنيف بعد فوزه على إنبي بهدفين دون رد.

فيما تأهل فريق كرة القدم الأول لفريق غزل المحلة بعد تجاوز عقبة الإسماعيليين بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

ومن المقرر أن يلتقي أول فريق كرة قدم لنادي المستقبل، نظيره غزل المحلة، في نهائي كأس الرابطة.

وتقام مباراة فيوتشر ونظيره غزل المحلة يوم 7 يوليو في تمام الساعة 2130 بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.