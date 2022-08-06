موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب

يعرض لكم موقع “كورة 365” موعد وقنوات مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب 2022.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العرب تحت 20 سنة حتى 7 أغسطس.

مصر تتأهل لنهائي كأس العرب للشباب

تأهل منتخب شباب مصر لنهائي كأس الشباب العربي بعد فوزه على الجزائر 3-1 في مباراة نصف النهاية.

منتخب السعودية يتأهل لنهائي كأس العرب للشباب

فيما نجح المنتخب السعودي في التأهل للمباراة النهائية بعد تجاوز عقبة فلسطين بخمسة أهداف دون رد.

موعد مباراة مصر والسعودية

وتقام مباراة مصر والسعودية الأحد المقبل 7 أغسطس 2022 على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وتنطلق مباراة مصر والسعودية الساعة 630 مساء بتوقيت القاهرة، 730 بتوقيت السعودية.

القنوات التي تبث مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب

وتذاع مباراة مصر والسعودية على قناة “سعودي سبورتس 1” و “العراقية الرياضية”، القناة العراقية الرابعة، وقناة الرياضة المصرية أون تايم سبورت.

ملخص مباراة مصر والجزائر في نصف نهائي كأس العرب للشباب

افتتح صلاح باشا التسجيل لمصر في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية وتدخل دفاعي خاطئ من الجزائر.

وأضاف اللاعب عبد الرحمن رشدان الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 40 برأسه من ركلة ركنية لماجد هاني.

حلو أخريب قلص النتيجة للجزائر في الدقيقة 70.

وأمام محمد إبراهيم نجح في إضافة الهدف الثالث لمصر في الدقيقة 76 بعد كرة مرتدة من القائم.