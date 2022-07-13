موعد وصول بوميل لتوقيع عقود تدريبه منتخب مصر الأولمبي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، الاتفاق النهائي مع الفرنسي باتريس بوميل مدرب ساحل العاج السابق لتولي المهمة الفنية للمنتخب الأولمبي المصري.

وأكدت تقارير صحفية أن محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كثف مفاوضاته مع الفرنسي باتريس بوميل لتولي تشكيل الفريق الأولمبي.

نجح نجم الأهلي السابق في إقناع المدرب الفرنسي بعد أن كان أحد المرشحين لتدريب المنتخب المصري الأول، حيث أشارت تلك التقارير إلى أن باومل سيصل القاهرة خلال الـ 48 ساعة القادمة لتدريب المنتخب الأولمبي المصري. .

فيتوريا يوجه رسالة للجماهير المصرية

أراد المدرب البرتغالي روي فيتوريا توجيه رسالة للجماهير المصرية بعد أن تولى تدريب الفراعنة رسميًا.

نشر فيتوريا مقطع فيديو على حسابه على Instagram “مرحبًا بالجميع، أنا على أبواب تحدٍ جديد سأخوضه في مسيرتي المهنية من خلال تولي مسؤولية تشكيل دولة يقارب عدد سكانها 120 مليون نسمة”.

وأضاف “إنه أمر رائع وأشعر بالفخر والتكريم وأعلم أن لدي مسؤولية كبيرة وأن الصعوبات ستمر”.

وتابع “لكنني مستعد لهم وبدعم من الشعب المصري سننجح”.

وختم “حضن كبير للجميع، أراك قريباً”.