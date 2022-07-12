موعد وصول روي فيتوريا إلى القاهرة لتدريب منتخب مصر

نجح الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، في التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البرتغالي السابق روي فيتوريا، المدرب السابق لفريق بنفيكا الأول لكرة القدم، لتولي التوجيه الفني للمنتخب المصري، خلفًا لإيهاب جلال.

وسيصل المدرب البرتغالي الجديد للمنتخب المصري، فيتوريا، إلى القاهرة الأسبوع المقبل لتولي المهمة الفنية الجديدة للفراعنة.

يضم الجهاز المساعد لفيتوريا البرتغالية 4 مساعدين أجانب هم

ارنالدو تيكسيرا (المدرب الرئيسي)

سيرجيو بوتيلهو (مساعد مدرب)

لويس ستيفيز (مدرب حراس المرمى)

والتر دياس (محلل الأداء ومخطط الحمل)

وقع المدرب البرتغالي روي فيتوريا عقدا لمدة 4 سنوات مع المنتخب المصري.

ستتلقى فيتوريا 2،400،000 دولار سنويًا، بمعدل 200000 دولار شهريًا.

ووقع فيتوريا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عقود تدريب الفراعنة برفقة حازم إمام عضو مجلس إدارة جباليا.

تلقى عصام الحضري، مدرب حراس المرمى المصري، ذعرًا خطيرًا بعد التعاقد مع روي فيتوريا.

واصطحب المدرب البرتغالي معه مدرب حراسة مرمى أجنبي، منهيا دور الحضري في الفراعنة.